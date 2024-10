VisitPortugal, via alla campagna internazionale sull’arte

Si chiama ‘Portugal is Art’ la nuova campagna internazionale di VisitPortugal che sarà diffusa nei nove principali mercati emissori del Paese attraverso i media digitali, i social media e le connected tv. La campagna invita a scoprire un territorio dove la vita quotidiana assurge alla condizione artistica e ogni esperienza rivela una dimensione culturale unica. Dal vino al surf, dalla contemplazione alla celebrazione, ogni momento nel paese è un'espressione di creatività, a cominciare dall’architettura e dalle celebrazioni culturali, che dimostrano come nel Paese la storia venga continuamente reinterpretata, con strutture antiche e moderne che ospitano eventi e festival che celebrano la comunità e la memoria collettiva, in un incrocio di stil ed epoche dove la cultura fiorisce, creando spazi di incotnro e condivisione.

La campagna pone l’accento anche sull’equilibrio tra arte sacra e benessere, mostrando come la spiritualità si espanda oltre i limiti religiosi. Luoghi di contemplazione e serenità diventano rifugi di pace interiore, mentre viaggi come il Camino de Santiago trovano nella natura e nel patrimonio culturale una cornice ideale per promuovere l’introspezione e il benessere. In questo parallelismo l'arte è al tempo stesso al servizio della quiete e dell'armonia tra corpo e spirito.