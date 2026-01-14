Dal 1 gennaio di quest’anno per l’ingresso a Cuba è necessario l’e-visa e l’iscrizione al sistema di registrazione D'Viajeros. la procedura, già in vigore da qualche tempo, è ora diventato obbligatorio mentre non vengono più accettate le carte turistiche cartacee.

Secondo quanto di legge su L’Echo Touristique, l'e-visa, che assume la forma di un numero univoco, viene generalmente concesso entro 1-3 giorni, a seconda dei tempi di elaborazione da parte dell'Ambasciata cubana. Dopo aver ottenuto l'e-visa, è obbligatorio registrarsi online presso D'Viajeros entro 7 giorni dall'arrivo. Questa registrazione, simile a una carta d'arrivo elettronica, genera un documento con un codice QR che combina l'e-visa e la registrazione sul sistema che deve essere presentato alle autorità all'arrivo a Cuba.

Inoltre, le autorità cubane richiedono sempre la prova di un’assicurazione di viaggio che copra eventuali spese mediche e di rimpatrio. Sul certificato devono essere indicati il Paese di destinazione, “Cuba”, e le date precise del soggiorno.