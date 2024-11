“Una vittoria tutta italiana”. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha definito così la firma finale posta sul primo documento comune del G7 sul turismo. Un documento che formalizza l’intenzione dei ministri di Francia, Germania, Canada, Giappone, Uk e Usa, di diffondere i benefici del turismo per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, rafforzare il fattore umano e mettere a frutto la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. Un documento che per la prima volta viene siglato dai 7 Paesi più industrializzati del mondo, con la presenza anche di Brasile, Egitto, India e Arabia Saudita.

La linea del documento rimane quella dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ovvero promuovere uno sviluppo del comparto, cercando di massimizzarne gli effetti positivi, in tema di sostenibilità ambientale e sociale. “Adesso non si può più tornare indietro. Anzi, dobbiamo guardare avanti, al futuro, e questo primo documento ne è la testimonianza”, ha dichiarato il ministro. Il vertice, appena concluso, ha messo in luce la rilevanza del comparto a livello internazionale, sia in termini socioeconomici - in quanto vettore di crescita sostenibile per economia, comunità e territori - sia come strumento di promozione di pace nel mondo, attraverso la comprensione interculturale e la coesione sociale. Al centro del nuovo documento resta il riconoscimento del capitale umano, in quanto fattore essenziale nel sistema turistico.

Un focus importante è stato riservato all’adozione di tecnologie digitali, come l’intelligenza artificiale, intesa come vettore fondamentale per lo sviluppo del turismo in direzione dell’innovazione e della sostenibilità. Si è parlato inoltre di sicurezza informatica, protezione dei dati e prevenzione di abusi come le recensioni false.

Si chiude così il primo G7 sul turismo, e quello che esce da Firenze è un’agenda importante che per la prima volta cerca di definire strategie e buone pratiche condivise, per garantire un’azienda turistica futura virtuosa, inclusiva e responsabile.