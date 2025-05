Viva Miches by Wyndham, il resort pioniere di una nuova destinazione

Inaugurato lo scorso dicembre nella località emergente di Miches, in Repubblica Dominicana, il nuovo Viva Miches by Wyndham, resort all inclusive, si pone come pioniere per la destinazione sulla costa Nord-orientale del Paese.

Miches è una zona ancora autentica e ricca di potenzialità turistiche. Il governo dominicano ha messo in campo progetti e investimenti in nuove infrastrutture e in questo contesto, Viva Miches by Wyndham rappresenta una nuova porta d’accesso alla destinazione e un modo diverso, autentico e contemporaneo di vivere i Caraibi.

Situato a Playa Esmeralda, a circa 90 minuti (102 chilometri) dall’aeroporto di Punta Cana, il resort è stato progettato ex novo e si compone di 535 camere, cinque ristoranti tematici e quattro bar, una scenografica piscina centrale e un’altra riservata ai bambini nel miniclub.

“Il primo quadrimestre ha registrato risultati positivi, con un’occupazione media dell’80% - spiega Giuliana Carniel, vice president sales & revenue manager di Viva Resorts by Wyndham -. Il mercato internazionale, compreso quello italiano, sta iniziando a scoprire questa nuova destinazione immersa nella natura: non si tratta soltanto di un resort, ma di un’esperienza autentica, arricchita da numerose escursioni emozionanti”.

L’esplorazione del territorio è, infatti, parte integrante dell’esperienza al Viva Miches by Wyndham.

Il resort propone 10 escursioni pensate per far vivere agli ospiti il meglio di una natura ancora autentica: dall’adrenalina di un’avventura in quad a Playa Limón, allo snorkeling nelle acque cristalline e poco frequentate di Media Luna; dal suggestivo safari a Montaña Redonda, dove un’altalena sospesa regala una vista a strapiombo su un panorama a 180°, fino alla magia del tramonto in catamarano, in un mare silenzioso, senza altre imbarcazioni all’orizzonte. Da Miches, inoltre, si raggiunge facilmente la penisola di Samaná, con i suoi habitat unici come il parco nazionale Los Haitises che è fra i più spettacolari della Repubblica Dominicana.