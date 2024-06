Vivere l’inizio dei Giochi Olimpici dalla terrazza del Museo d’Orsay

Un’esperienza straordinaria per vivere la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi in maniera privilegiata. È la proposta di Airbnb, che permetterà a una selezione di ospiti di ammirare la sfilata sull’acqua della Senna che animerà la cerimonia di apertura dalla terrazza del Museo d'Orsay in compagnia di un host d’eccezione come Mathieu Lehanneur, il genio creativo dietro la Torcia e il braciere dei Giochi.



La serata avrà inizio nell'atrio principale del Museo d'Orsay, dove uno storico dell'arte accompagnerà gli ospiti in un tour esclusivo alla scoperta della più grande collezione impressionista al mondo. La visita si concluderà sulla terrazza del museo, trasformata in un giardino dove gli ospiti potranno rilassarsi in attesa dell'inizio della Cerimonia di Apertura. A questa esperienza potranno partecipare 15 ospiti con un accompagnatore ciascuno, per un totale di 30 persone.

Durante la serata, gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a esperienze speciali, tra cui un workshop di degustazione a cura di Margot LeCarpentier, nominata “barman più influente di Parigi” all'interno della World's Best Bar List 2020, il DJ set di Kirou, fondatore del collettivo artistico e musicale parigino 99GINGER, l’accesso esclusivo ai progetti di Mathieu Lehanneur, tra cui la Torcia dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.