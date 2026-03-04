Continuano le operazioni di riprotezione dei turisti e dei viaggiatori italiani bloccati nelle zone coinvolte dalla chiusura degli spazi aerei per il conflitto mediorientale. “Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente” sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Ieri sono stati effettuati due collegamenti dall’Oman su Roma Fiumicino con i quali sono rientrate 300 persone, mentre da Abu Dhabi sono partiti circa 200 passeggeri, tra i quali gli studenti, in larga parte minorenni, della World Students’ Connection presenti a Dubai. In aggiunta sono arrivati due voli Etihad, uno per Milano e uno per Roma.