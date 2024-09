Warner Bros. crea una nuova business unit per promuovere esperienze e parchi di divertimento

Anche il colosso Warner Bros. investe nel settore degli eventi. La casa di produzione sta infatti creando una nuova business unit per promuovere esperienze dal vivo e attrazioni nei parchi a tema.

Come riporta travelmole.com, la nuova business unit si chiama Warner Bros. Discovery Global Experiences. La divisione si dedicherà alle visite in studio oltre a eventi gestiti da terze parti con licenza. Questo includerà la partnership con Universal Destinations & Experiences, per le attrazioni a tema Harry Potter.