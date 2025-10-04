World Travel Awards 2025, tripletta del Perù

Il Perù si conferma tra le destinazioni turistiche più apprezzate del momento, conquistando diversi premi ai World Travel Awards 2025, considerati come gli “Oscar del turismo”. Il Paese è stato insignito dei titoli di Migliore destinazione culturale del Sud America, Migliore destinazione gastronomica del Sud America e Migliore destinazione green del Sud America.

Questi riconoscimenti sono un risultato reso possibile anche dal lavoro congiunto del Ministero del commercio estero e del turismo - Mincetur e di Promperù, che hanno rafforzato il brand Perù sui mercati internazionali e valorizzato le esperienze di viaggio che il Paese è capace di offrire.

Dalla maestosità delle Ande alla ricchezza dell’Amazzonia, dalla biodiversità della costa pacifica alle tradizioni vive delle comunità locali, il Perù continua a conquistare i viaggiatori con proposte diversificate.

I World Travel Awards sono stati assegnati per la prima volta nel 1993 e ogni anno celebrano il ‘best of’ tra destinazioni, strutture, crociere, tour operator, linee aeree, esperienze in Africa, America centrale, America del Sud e area Oceano Indiano.