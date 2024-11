Si apre oggi la 44esima edizione del World Travel Market di Londra, una delle maggiori fiere dedicate al turismo di tutta Europa. Da oggi al 5 novembre sono attesi 40mila professionisti del settore nei padiglioni dell’Excel di Londra, con una stima di 2,2 miliardi di sterline di accordi commerciali firmati nel corso della manifestazione.

Si stima che il parterre di espositori e visitatori quest’anno contribuirà all’economia della città per 200 milioni in una sola settimana. WTM London stima che l'82% dei partecipanti siano visitatori internazionali che spendono soldi in trasporti, alloggi e intrattenimento durante il loro soggiorno in città. Il 40% dei visitatori trascorre tre giorni a Londra per l'evento, il 33% trascorre almeno sette giorni in città e il 9% dei visitatori internazionali soggiorna nella capitale per almeno nove giorni.

Accanto alle contrattazioni, WTM ospita anche un ricco panel di conferenze, con oltre 60 sessioni che riuniranno i principali esperti del comparto e i ministri del Turismo del mondo. I temi caldi di quest’anno sono ‘Diversità, equità, accessibilità e inclusione’, ‘Sostenibilità’ e ‘Sviluppo tecnologico’, declinati in un programma di conferenze che si svolgeranno nel corso della tre giorni.

Per quanto riguarda l’Italia, sono più di 300 gli espositori accreditati. L’area dedicata al nostro Paese è stata inaugurata questa mattina dal ministro del Turismo Daniela Santanché.