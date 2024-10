Wtm, parte il countdown: per Londra un giro d’affari di oltre 200 milioni di sterline

Scatta il countdown per la 44esima edizione del Wtm di Londra. La città britannica si appresta ad accogliere oltre 40mila aziende dell’industria turistica internazionale, per un giro d’affari complessivo stimato in oltre 200 milioni di sterline, pari a 240 milioni di euro.

Per quello che è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel settore si attende un’edizione da record, con il più alto numero di espositori di sempre, in aumento del 7% sullo scorso anno; e oltre 4mila tra enti, catene alberghiere, tour operator, società di trasporto e brand tecnologici.

Secondo gli organizzatori, riporta Travel Mole, durante la tre giorni si sigleranno accordi per oltre 2,2 miliardi di sterline.

Buono l’apporto in termini di pernottamenti. Il 40% dei visitatori prevede infatti di trascorrere tre giorni nella capitale britannica, mentre un terzo si fermerà a Londra per una settimana.