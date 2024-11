Wttc: “Gli effetti del cambiamento climatico sul turismo marino costeranno 65 miliardi di dollari all’anno”

Proteggere il turismo costiero e marino dagli effetti del cambiamento climatico costerà 65 miliardi di dollari all’anno. Questa la stima del World Travel & Tourism Council (WTTC) nel nuovo rapporto ‘Climate and Ocean: Quantifying Coastal and Marine Tourism and Protecting Destinations’, presentato in anteprima durante l’Ocean Action Day, alla COP29 di Baku.

Realizzato in collaborazione con Iberostar Group e Oxford Economics, il rapporto evidenza come le evoluzioni climatiche costringeranno la filiera a investire ingenti somme di denaro per mitigare l’impatto dei cambiamenti sulle destinazioni e quindi sulla filiera.

Secondo il report quindi le riduzioni dirette delle emissioni costeranno circa 30 miliardi di dollari a livello globale, con sforzi di adattamento al clima che raggiungeranno 65 miliardi di dollari, per un comparto che nel 2023 ha generato un giro di affari di 1,5 trilioni di dollari e sostenuto 52 milioni di posti di lavoro a livello globale, rappresentando il 50% di tutta la spesa turistica e contribuendo allo 0,8% delle emissioni globali di gas serra.