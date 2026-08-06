Investimenti nei viaggi e turismo che hanno superato i 1.000 miliardi di dollari nel 2025, ma con un riscontro positivo: il comparto ha contribuito con 11.600 miliardi di dollari al Pil mondiale, una cifra record che di fatto decuplica l’investimento effettuato.

Parte da questi dati l’Economic Impact Research (EIR): Global Trends Report del Wttc per sottolineare l’importanza di investimenti a lungo termine come strumento per la crescita economica non solo del comparto, ma dei Paesi in maniera complessiva.

I principali mercati di investimento del turismo sono Stati Uniti, Cina, India e Arabia Saudita, che insieme hanno rappresentato quasi la metà di tutti gli investimenti di capitale globali nel settore dei viaggi e del turismo nel 2025, con un contributo di quasi 500 miliardi di dollari.

Dall'ambizione della Cina di diventare una potenza turistica globale, sostenuta da successivi piani quinquennali e da un flusso di investimenti nel settore viaggi e turismo che dovrebbe raggiungere i 402 miliardi di dollari entro il 2036, alla rapida espansione della connettività in India, ai programmi di sviluppo delle destinazioni e a un ambiente aperto al business, gli investimenti strategici stanno contribuendo a plasmare alcuni dei mercati turistici più dinamici al mondo.

Negli Stati Uniti, si prevede che importanti investimenti infrastrutturali, una forte domanda interna e una serie di eventi globali, tra cui la Coppa del Mondo Fifa 2026 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028, sosterranno un’espansione continua. Nel frattempo, la Vision 2030 dell'Arabia Saudita sta guidando uno dei programmi di investimento turistico in più rapida crescita al mondo, supportato da progetti di destinazione su larga scala, riforme favorevoli agli investitori e ingenti impegni di capitale da parte del settore pubblico e privato.

“Il messaggio di questa ricerca è chiaro: investimenti e crescita vanno di pari passo – dice Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc -. Le destinazioni e le economie che oggi investono a lungo termine nel settore dei viaggi e del turismo si stanno posizionando per conquistare i posti di lavoro, la spesa dei visitatori e le opportunità economiche di domani. Il settore dei viaggi e del turismo ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e la sua capacità di sovraperformare l'economia in generale. Mentre governi e investitori cercano motori di crescita sostenibile, il nostro settore continua a generare profitti attraverso l'occupazione, lo sviluppo delle infrastrutture e la prosperità per le comunità di tutto il mondo.”

Considerato che si prevede che il settore viaggi e turismo contribuirà con 17.100 miliardi di dollari all'economia globale entro il 2036 e sosterrà quasi 89 milioni di posti di lavoro, il Wttc ritiene che i governi abbiano un'importante opportunità di sfruttare lo slancio del settore attraverso politiche che facilitino i viaggi, sostengano la fiducia delle imprese e diano priorità al settore viaggi e turismo come motore economico strategico.

Il rapporto conclude che, sebbene l'incertezza geopolitica e le difficoltà economiche continueranno a plasmare il panorama globale, le prospettive a lungo termine per il settore dei viaggi e del turismo rimangono eccezionalmente solide.