Zimbabwe: 260 milioni di dollari per lo sviluppo di Victoria Falls

Un megaprogetto da 260 milioni di dollari per incrementare la capacità ricettiva di Victoria Falls City, la città punto d’accesso alle grandi Cascate Vittoria. A lanciarlo lo Zimbabwe, che grazie a una partnership pubblico-privata ha messo in campo un piano che include strutture ricettive, congressuali, commerciali e municipali in una delle destinazioni turistiche più famose dell’Africa.

La costruzione è iniziata ufficialmente nei giorni scorsi grazie a un accordo tra la città di Victoria Falls e Cardinal Corporation. Entrambi i partner hanno costituito Khula Developments come società veicolo per la realizzazione dell’investimento.

Il progetto Khula Development, spiega TravelDailyNews, trasformerà gli attuali uffici di Victoria Falls City e l’area del Rest Camp in un polo commerciale e civico. I piani includono un nuovo centro civico, strutture alberghiere, un centro commerciale, sale conferenze, uffici e spazi pubblici riqualificati. Dal punto di vista della ricettività alberghiera si prevede un numero di camere nuove che oscillerà tra le 700 e le 780. Un’altra parte importante dell’investimento è rappresentata da moderne infrastrutture per conferenze. I partner del progetto intendono, infatti, attrarre meeting internazionali, eventi aziendali, mostre e incontri d’affari regionali.