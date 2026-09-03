Agenzie di viaggio sotto la lente del Fisco: attenzione alle analisi bancarie

Negli ultimi mesi le Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate stanno intensificando le richieste di informazioni e documentazione basate sull’analisi dei rapporti bancari. È una situazione che sta interessando diverse Agenzie di Viaggio e che merita attenzione, non tanto per il fatto che una richiesta dell’Amministrazione significhi automaticamente un problema fiscale, quanto perché una risposta superficiale può trasformare una semplice richiesta di chiarimenti in una situazione molto più complessa.

In termini semplici, l’Agenzia delle Entrate confronta le informazioni finanziarie disponibili con i dati presenti nelle dichiarazioni fiscali e può rilevare una presunta incoerenza tra gli accrediti sui conti e i ricavi dichiarati. A quel punto chiede all’agenzia di viaggi di spiegare la natura delle somme e di fornire la relativa documentazione.

Il punto fondamentale, però, è che un movimento bancario non equivale necessariamente a un ricavo, ed è proprio qui che emerge la particolarità del settore turistico.

Pensiamo a un’agenzia viaggi che opera in intermediazione ed incassa dal proprio cliente 5.000 euro per un viaggio organizzato da un Tour Operator. Quei 5.000 euro transitano sul conto corrente dell’agenzia, ma una parte rilevante della somma sarà successivamente trasferita al Tour Operator. Il vero ricavo dell’agenzia è rappresentato dalla commissione o dal margine, non dall’intero importo transitato sul conto.

Lo stesso può accadere con biglietti aerei, soggiorni alberghieri, crociere, servizi turistici e altre operazioni di intermediazione: il conto corrente di un’agenzia, quindi, funziona da “collettore finanziario”, nel quale transitano somme che economicamente appartengono, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

La questione diventa ancora più delicata quando l’attività comprende operazioni soggette a regimi fiscali differenti, come il regime speciale del margine delle agenzie di viaggio, dove il totale della pratica non coincide mai con il totale del guadagno.

Per questo motivo non è sufficiente prendere gli estratti conto, sommare gli accrediti e confrontare il risultato con il fatturato dichiarato.

Occorre invece ricostruire la storia delle somme: da chi sono arrivate, a quale pratica si riferiscono, quale fornitore deve essere pagato, quale commissione è stata maturata e come l’operazione è stata contabilizzata: è questo il vero lavoro richiesto all’agente di viaggio e non è un’attività da sottovalutare.

Le richieste possono prevedere termini molto brevi, nei casi esaminati anche 15 giorni, e richiedere una quantità significativa di documentazione: estratti conto, movimenti delle carte, fatture, pratiche, contratti, documentazione dei Tour Operator e dei vettori, registrazioni contabili e altri elementi utili a ricostruire le operazioni.

C'è poi un aspetto ancora più importante: la risposta all’Agenzia delle Entrate è già, a tutti gli effetti, un momento di tutela dell’impresa.

Non bisogna quindi limitarsi a “mandare i documenti”. È opportuno accompagnarli con una spiegazione chiara del modello di business dell’agenzia, evidenziando perché determinati flussi finanziari non rappresentano ricavi propri.

Una risposta ben costruita può evitare equivoci, chiarire le anomalie e ridurre il rischio che l’Ufficio interpreti erroneamente determinati incassi come ricavi non dichiarati, con possibili conseguenze in termini di maggiori imposte, IVA, interessi e sanzioni: in questo mio articolo approfondisco questi aspetti: https://www.studiobenedetti.eu/analisi-bancarie-agenzie-viaggi-come-rispondere-al-fisco/

La vera sfida, dunque, non è semplicemente “far quadrare la banca”: è riuscire a spiegare al Fisco, numeri alla mano, come funziona realmente un’Agenzia di Viaggio.

Per gli agenti di viaggio questo rappresenta anche uno stimolo positivo: avere una contabilità ordinata, una buona gestione delle pratiche e una documentazione facilmente reperibile non serve soltanto a rispettare gli adempimenti quotidiani. Significa costruire una maggiore solidità dell’impresa anche nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.