Il fatturato seduce, ma è il margine il vero indicatore del successo

Nel mondo delle agenzie di viaggio e dei tour operator, il fatturato è spesso il primo numero che si guarda. È immediato, visibile, rassicurante. Più cresce, più dà la sensazione di essere sulla strada giusta. Ma chi opera davvero nel settore lo sa: il fatturato è solo una parte della storia. Il vero discrimine tra un’attività che crea valore e una che si limita a movimentare volumi è il margine.

Il margine è la differenza tra quanto vendiamo e quanto ci è costato il servizio turistico venduto, ancor di più è ciò che resta dopo aver pagato fornitori, personale, costi operativi e imposte. È, in sostanza, l’ossigeno dell’impresa. Per una agenzia viaggi organizzatrice che costruisce pacchetti turistici questo significa capire quanto realmente si guadagna su ogni pratica venduta, su ogni cliente acquisito, su ogni canale utilizzato. Non è un esercizio teorico: è una scelta strategica. Un margine solido consente di affrontare stagionalità difficili, sostenere investimenti e gestire imprevisti senza compromettere l’equilibrio aziendale.

In questo contesto, l’impresa turistica si regge su tre pilastri che devono funzionare insieme: posizionamento, controllo di gestione e pianificazione fiscale.

Il primo è il posizionamento. Non si tratta di marketing superficiale, ma di una scelta precisa: a chi ci rivolgiamo? Qual è il nostro valore distintivo? Perché un cliente dovrebbe scegliere proprio noi, magari pagando di più? Un’agenzia specializzata in viaggi tailor-made di alta gamma ha logiche completamente diverse rispetto a chi lavora su grandi volumi con pacchetti standardizzati. Senza un posizionamento chiaro, il rischio è quello di inseguire ogni richiesta, abbassare i prezzi e disperdere competenze. Al contrario, quando il posizionamento è definito, il prezzo diventa coerente con il valore e il margine si difende.

Il secondo pilastro è il controllo di gestione, spesso sottovalutato nel turismo. Non è il bilancio annuale, che arriva troppo tardi, ma un sistema di lettura continua dei numeri. Per un tour operator significa sapere, ad esempio, quale pacchetto genera realmente margine e quale invece produce solo volume. Significa capire se un determinato fornitore incide troppo sui costi, o se un canale distributivo – magari molto attivo – erode la redditività.

Il controllo di gestione deve essere semplice ma efficace: pochi indicatori chiave come il margine per pratica, il margine per cliente, il costo di acquisizione. È fondamentale costruire una lettura periodica, almeno mensile. I dati devono trasformarsi in decisioni rapide: aumentare un prezzo, rivedere un contratto con un fornitore, abbandonare una linea poco redditizia.

Il terzo pilastro è la pianificazione fiscale, troppo spesso vista come un adempimento e non come una leva strategica. Nel turismo, tra il regime IVA del margine specifico del settore e normative articolate, conoscere le regole significa poterle utilizzare correttamente per ottimizzare le risorse. Non si tratta di “aggirare” il sistema, ma di applicarlo con consapevolezza per migliorare la sostenibilità economica dell’impresa.

Il vero rischio quindi per molte agenzie viaggi e tour operator è lasciarsi sedurre dal volume. Più vendite, più clienti, più pratiche: apparentemente una crescita. Ma senza controllo, il volume può diventare un’illusione. Si abbassano i prezzi per competere, si ampliano le offerte per accontentare tutti, si aumentano i costi di struttura per gestire il flusso. Il risultato? Più lavoro, ma meno margine.

Al contrario, le realtà più solide fanno una scelta diversa: selezionano. Scelgono i clienti, i prodotti, i fornitori. Difendono il prezzo perché hanno chiaro il proprio valore. E soprattutto misurano costantemente ciò che conta davvero.

La regola è semplice ma spesso ignorata: il fatturato è una conseguenza, non un obiettivo. Quando il posizionamento è chiaro e il margine è sotto controllo, il volume cresce in modo sano. Quando invece si rincorre il fatturato senza strategia, il rischio è accorgersi troppo tardi che ogni vendita genera meno valore di quanto si pensasse.