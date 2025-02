Le novità fiscali 2025 per adv e t.o.: 2 – IRES premiale e costo del lavoro

In merito alla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) evidenzio 3tre punti ai quali vi suggerisco di prestare particolare attenzione:

- Gestione delle spese di trasferta,

- IRES (imposta sul reddito delle società) premiale a determinate condizioni,

- Proroga della maggior deduzione fiscale del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni. Per le prime, vi rimando al mio precedente intervento.

Vediamo ora invece in sintesi gli altri due interventi di interesse:

L’IRES premiale, cui possono accedere agenzie viaggi e tour operator, è riservata alle società di capitali Srl e Spa (sono quindi escluse le imprese individuali e società di persone quali Snc ed Sas) e viene introdotta per l’anno 2025 (ed attualmente solo per tale anno) prevedendo un’agevolazione consistente nella riduzione della aliquota di tassazione sul reddito di 4 punti percentuali, che quindi passa dal 24% al 20%.

L’agevolazione è di sicuro interesse ma prevede dei requisiti stringenti, ed è probabilmente di interesse per le agenzie viaggi e tour operator con un forte focus sull’innovazione tecnologica: è necessario procedere all’accantonamento in apposita riserva dell’80% dell’utile relativo al periodo d’imposta 2024; è richiesto che vengano effettuati investimenti (entro 31 ottobre 2026) in beni strumentali ad elevato impatto tecnologico (sono i beni che rientrano nei cosiddetti piani di Industria 4.0 e 5.0); occorre che non vi siano riduzioni di personale e serve che sia incrementa la forza lavoro di almeno 1 unità con assunzioni a tempo indeterminato.

La proroga della maggior deduzione fiscale del costo del lavoro, invece, interessa sicuramente le adv e t.o. in espansione, con incremento del personale dipendente e prevede che venga esteso per i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027 l’incentivo fiscale alle nuove assunzioni che riconosce una maggiorazione del costo del personale deducibile del 20% (che aumenta al 30% per i lavoratori meritevoli di maggior tutela) a fronte degli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Sostanzialmente tali maggiorazioni comporteranno una riduzione delle imposte sui redditi eventualmente dovute dalle agenzie viaggi o tour operator che procedono a tali assunzioni di almeno il 20% o 30%.