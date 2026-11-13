Nuovo Testo Unico IVA 2027: cosa cambia per le agenzie di viaggi e i tour operator

Dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo Unico IVA accompagnerà l’attività quotidiana di agenzie di viaggi e tour operator. La notizia potrebbe sembrare l’ennesima complicazione fiscale, ma il messaggio è più rassicurante: non bisogna ripensare il modo di vendere viaggi né imparare un nuovo sistema di tassazione. Occorre, piuttosto, aggiornare strumenti, documenti e abitudini consolidate. E le settimane che ci separano dal nuovo anno sono il momento giusto per farlo.

Il Decreto Legislativo 10/2026 riordina la normativa IVA e sostituisce molti dei riferimenti utilizzati da anni. Il più familiare per il turismo organizzato, l’articolo 74-ter, diventa articolo 141. Il regime speciale del margine, tuttavia, mantiene i suoi principi fondamentali: non cambiano, per effetto di questo riordino, il calcolo dell’IVA sui pacchetti e le regole essenziali di fatturazione. Cambiano i riferimenti da riportare nei documenti, non la logica delle operazioni.

La prima attività da programmare sarà quindi contattare la software house del proprio gestionale per domandare, se non avete avuto già informative in merito, se l’aggiornamento è già previsto, quando sarà disponibile e quali operazioni richiederanno un intervento dell’agenzia: occorre capire se verranno aggiornate automaticamente le descrizioni dei codici IVA, le causali contabili, i testi delle fatture e gli automatismi collegati alle pratiche.

Un secondo passaggio è effettuare una verifica pratica, prima di gennaio, sulle operazioni più frequenti: vendita di un pacchetto in regime del margine, intermediazione con provvigione, rivendita di servizi turistici, prestazioni verso clienti esteri e note di credito. La verifica deve accertare non soltanto che compaia la dicitura corretta, ma anche che la procedura continui a registrare e liquidare l’IVA nel modo previsto. I codici tecnici della fatturazione elettronica, come N5 per il regime del margine, rimangono invariati nonostante la nuova numerazione delle norme.

C’è poi un lavoro che rischia di essere trascurato: rivedere i testi standard utilizzati in agenzia. Una dicitura fiscale può essere presente nelle fatture preimpostate, nelle comunicazioni ai clienti, nelle conferme di prenotazione, nei modelli relativi alle provvigioni, nei documenti contrattuali o nelle istruzioni consegnate ai collaboratori. Dove compare un articolo di legge occorre verificarne la corrispondenza nel nuovo Testo Unico. Un controllo dei modelli oggi evita correzioni ripetute, incomprensioni con i clienti e perdite di tempo nei primi giorni del 2027.

Particolare attenzione meritano le pratiche a cavallo d’anno: acconti del 2026, saldi del 2027, fatture emesse successivamente e note di variazione riferite a documenti precedenti. Non si deve sostituire indiscriminatamente ogni vecchio richiamo normativo, soprattutto nei documenti già emessi e negli archivi storici. È preferibile concordare con software house e consulente fiscale come gestire i diversi casi, conservando traccia delle operazioni originarie.

La preparazione non deve trasformarsi in un progetto complicato: può diventare l’occasione per eliminare modelli superati e rendere più affidabili le procedure.

Per facilitare questo passaggio ho predisposto una tabella comparativa dei principali articoli IVA utilizzati da agenzie di viaggio e tour operator. Per ogni disposizione indica il vecchio riferimento, quello nuovo, il contenuto e alcuni esempi pratici di utilizzo. La tabella è disponibile nel mio articolo di approfondimento sul nuovo Testo Unico IVA 2027 .

Il vero obiettivo non è memorizzare nuovi numeri: è arrivare al 1° gennaio con un’agenzia pronta, senza rallentare le vendite per rincorrere adeguamenti che si possono programmare già oggi.