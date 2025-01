Roberto Pagliara maestro di carving, direttore d’albergo, pescatore d’altura e kitesurfer

Come presentare delle destinazioni senza scadere nell’abusato “spiaggia da sogno, mare cristallino ecc.”?! Abbiamo chiesto aiuto ai generatori di immagini dell’Intelligenza artificiale e declinato Roberto Pagliara, presidente Nicolaus Tour, in quattro versioni: maestro di carving, direttore d’albergo, pescatore d’altura e kitesurfer. Al lettore la scelta del preferito.

Maestro di carving a Cervinia

Eccomi, sono il vostro maestro di carving! Scusate l’affanno, ma sono venuto giù dal Plateau Rosa sul Ventina, 11 chilometri di pura emozione, una delle piste più belle delle Alpi! Ora attendo la mia classe, una dozzina di sciatori in vacanza al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort: con un 80% di clientela straniera e addirittura settanta nazionalità diverse, le lezioni sono multilingue, inglese francese italiano... Qui sotto al Cervino sciare in carving è fantastico: piste larghe, pendii variabili, grandi spazi! Sulla neve gli sci lasciano scie talmente morbide e tonde che fermo tutti e le faccio fotografare... Poi, dopo una giornata così, al resort ci attende l’ “aperitivo dello sciatore”, performance e musica dal vivo: allora, con tutta la mia classe, un bombardino non può mancare!

Direttore d’albergo a Dubai

Fare il general manager al Marriott Resort Palm Jumeirah di Dubai è una grande avventura! Ve lo garantisco io, che ci sono arrivato qualche anno fa e ho visto enormi trasformazioni. Lo skyline, come vedete qui alle mie spalle, cambia continuamente: certo, il Burj Khalifa è sempre il grattacielo più alto del mondo, con i suoi 830 metri, cioè 8 campi di calcio uno sopra all’altro! Ma palazzi, resort e complessi commerciali continuano a spuntare come funghi. Però, quello che i nostri ospiti apprezzano di più, mare a parte, è la vita serale e notturna. Volete vedere un musical di Broadway? O uno spettacolo su un palcoscenico acquatico? O l’ultimo episodio di The Avengers in un cinema Imax 3d? Qui c’è tutto. Ma datemi sette sere e vi porto a cena in sette ristoranti gourmet, con sette cucine – dalla libanese all’argentina – diverse.

Capitano di una barca di pesca d’altura, in Calabria

Se non l’avete provata non sapete quali emozioni procuri: la pesca d’altura è un’esperienza che lascia il segno. Sono il capitano della Seagame Starfish 200, barca perfetta per la pesca d’avventura, nel magnifico e pescosissimo Mar Ionio. Mi hanno chiamato qui al Calabria Maritim Resort perché il nuovo villaggio Valtur vuol proporre ai propri ospiti un’esperienza unica. La battuta di pesca ideale dura tutto il giorno, per ogni tipo di tecnica che si vuol praticare: vi spiegherò la differenza tra traina col vivo, vertical e drifting, ma soprattutto vi prometto una grande giornata di mare e di sole. Poi, se saremo fortunati, raggiungeremo l’obbiettivo che ognuno di noi pescatori si prefigge prima di uscire in mare: la cattura del BIG FISH!

Kitesurfer in Sardegna

Il vento. Non serve altro, il vento. Per fare evoluzioni folli in kitesurf, qui al Nicolaus Prima Villas Resort di Castiadas, serve solo che soffino maestrale o scirocco: per i principianti bastano pochi nodi, ma quando si superano i 20 e più allora sì che le onde possono superare il metro di altezza, ideali per il freestyle e il wave riding. Ve lo dico io, che nasco wind-surfer a Ostuni, ma poi mi sono lasciato catturare dall’adrenalina del kitesurf. E chi non salta sulle onde, può starsene in spiaggia e godersi le evoluzioni dei kitesurfer della mia classe: uno spettacolo, con lo sfondo del mare turchese e del cielo spazzato dalle nuvole. E poi, al ritorno alla base, una birra gelata. Cosa vuoi di più, qui in Sardegna?!