TTG Travel Experience 2024 di Rimini: 10 appuntamenti da mettere in agenda

L’immancabile appuntamento con l’edizione 2024 del TTG Travel Experience di Rimini implica un’ardua scelta tra seminari, conferenze e tavole rotonde, disseminati in tre giorni e animati da centinaia (!) di relatori. Ecco la mia personalissima selezione, i 10 eventi da mettere in agenda con predilezione per i temi dei quali questa rubrica - che oggi celebra il 400esimo post - si occupa dal 2012.

Mercoledì 9 ottobre

ore 11:00 - 12:00 Global Village Arena - Pad. A2

INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA MITO E REALTÁ

speaker: LUCA ADAMI chief marketing officer Volonline, PAOLA DE FILIPPO general manager Sabre, ROBERTO DI LEO CEO eMinds, GABRIELE MILANI direttore nazionale FTO Federazione Turismo Organizzato e GIAMPAOLO ROMANO founder & CEO CartOrange

ore 12:00 -13.00 Main Arena - Hall Sud

OPENING CEREMONY 2024 - The Year of Veritas

è il tradizionale taglio del nastro della manifestazione, al quale dovrebbe presenziare anche DANIELA SANTANCHÉ Ministro del Turismo in carica

ore 14:00 - 15:00 Sala Tiglio - Hall Ovest

RISOLUZIONE DELLA FRAMMENTAZIONE NELL’INDUSTRIA DEL TURISMO

speaker: ADRIANO APICELLA CEO Welcome Travel Group, PAOLA DE FILIPPO general manager Sabre, ALFREDO PEZZANI chief business officer ACI blueteam e SARA PRONTERA direttore marketing Nicolaus Tour | moderatore: PAOLA OLIVARI giornalista

ore 16:50 - 18.00 Global Village Arena - Pad. A2

TRASPORTI: UN FUTURO DA ORGANIZZARE. SFIDE, SCOMMESSE E VERITÁ IN VISTA DI UNA NUOVA STAGIONE | A CURA DI TTG ITALIA

speaker: PIETRO DIAMANTINI direttore business Alta Velocità Trenitalia, EMILIANA LIMOSANI CEO Volare e Chief Commercial Officer ITA Airways, FEDERICO SCRIBONI director aviation business development AdR Aeroporti di Roma, MARCO TROMBETTI vide direttore centrale Coordinamento Territoriale e Diritti del passeggero ENAC | moderatore: REMO VANGELISTA direttore TTG Italia e InOut Review

Giovedì 10 ottobre:

ore 12.00 - 13.00 Sala Noce - Hall A6 C6

IO SONO MIA! VIENI A CONOSCERE LA MIA STORIA E LA MIA RINASCITA NEL MONDO DEI VIAGGI CON EUPHEMIA | A CURA DI EUPHEMIA LAB TRAVEL

speaker: EZIO BARROERO presidente Lab Travel, GIULIA BARROERO a.d. Lab Travel e MICHELE ZUCCHI a.d. Euphemia Personal Voyager | moderatore: ROBERTO GENTILE editorialista turistico, esperto di retail, community-manager, head-hunter

ore 13:10 - 14:10 Main Arena - Hall Sud

LA VERITAS NEL TURISMO ORGANIZZATO: COMBATTERE LE FAKE-NEWS CON I FATTI

speaker: FRANCESCA BEDEI titolare Millepiedi Viaggi, ANYA BRACCI direttrice commerciale CREO, ANTONELLA FERRARI network director Gattinoni Group, GIADA MARABOTTO CEO Volver Tour Operator, GABRIELE MILANI direttore nazionale FTO Federazione Turismo Organizzato e CAMILLA MONESE consulente legale FTO Federazione Turismo Organizzato

ORE 14.20 - 15.20 Main Arena - Hall Sud

TOURISM DREAM GAP: LA VERITÁ SULLA LEADERSHIP FEMMINILE NELLE IMPRESE DEL TURISMO. CASE HISTORIES E SPUNTI DI MIGLIORAMENTO PER LE GENERAZIONI DI OGNI TEMPO

speaker: SOFIA GIOIA VEDANI a.d. Planetaria Hotels, GIULIA BARROERO a.d. Lab Travel, BARBARA CASILLO direttore generale AICA Associazione Italiana Confindustria Alberghi, ISABELLA MAGGI direttore marketing e comunicazione Gattinoni Group e DANIELA BALLARINI founder & CEO Ready2work | moderatore: ANTONIO MARZANO giornalista

ore 15.40 - 16.40 Italy Arena - Pad. A7

I MERCATI INTERNAZIONALI TRAINO DEL SETTORE | A CURA DI ENIT SpA

speaker: IVANA JELINIC a.d. ENIT SpA, EMILIANA LIMOSANI CEO Volare e Chief Commercial Officer ITA Airways e LEONARDO MASSA vicepresidente MSC Crociere | moderatore: ROBERTO GENTILE editorialista turistico, esperto di retail, community-manager, head-hunter

ore 16.50 - 18.00 Global Village Arena - Pad. A2

TTG STAR PREMIAZIONE PERSONAGGIO DELL’ANNO 2024 | A CURA DELLA REDAZIONE DI TTG ITALIA

da vedere, per scoprire chi succederà a Danilo Curzi di Idee per Viaggiare; il personaggio 2024 del turismo sarà scelto tra otto (anzi, sette) candidature eccellentissime

Venerdì 11 ottobre

ore 12.10 - 13.10 Global Village Arena - Pad. A2

LA VERITÁ SU MILLENNIALS E GEN Z: GIOVANI MANAGER A CONFRONTO. COME TROVARE UN’INTESA TRA CHI OFFRE E CHI CERCA LAVORO | A CURA DI SAGE EXECUTIVE SEARCH

speaker: CHIARA CRETÌ imprenditrice e PhD candidate, CLAUDIA CASSANO marketing hospitality specialist Nicolaus Valtur e MASSIMILIANO CERIANI development manager Italy Melià Hotels International | moderatore: ROBERTO GENTILE editorialista turistico, esperto di retail, community-manager, head-hunter