TTG Travel Experience 2025 di Rimini: 10 appuntamenti da mettere in agenda

L’edizione 2025 del TTG Travel Experience di Rimini è ancora più densa di seminari, conferenze stampa e tavole rotonde, disseminate in tre giorni e animate da centinaia (!) di relatori. Ecco la mia selezione, i 10 eventi da mettere in agenda con predilezione per i temi ai quali Whatsup - che celebra 13 anni di presenza su questa testata - dedica particolare attenzione.

Mercoledì 8 ottobre

ore 11:00 - 12:00 Global Village Arena - Pad. A3

QUELLO CHE L’AI NON SA FARE: DUE VISIONI A CONFRONTO NEL TURISMO ORGANIZZATO

speaker: ANYA BRACCI Direttrice Commerciale e Marketing - Creo Travel | ROBERTO DI LEO Fondatore e amministratore unico - eMinds | GABRIELE MILANI Direttore Nazionale - FTO Federazione Turismo Organizzato | DINA RAVERA Presidente e CEO - Destination Italia Group | ELEONORA SASSO Marketing Manager - CartOrange | GIULIA STURMANN Titolare e CEO L'ora Feliz

ore 12:00 -13:00 Main Arena - Hall Sud

OPENING CEREMONY 2025 - Awake to a New Era. Ridefinire il turismo per stare dentro il cambiamento

è il tradizionale taglio del nastro della manifestazione, al quale presenzierà anche DANIELA SANTANCHÉ Ministro del Turismo in carica

ore 13:20 - 14:20 Global Village Arena - Pad. A3

GEOPOLITICA PER IL TURISMO. IL TEMPO DEL RISVEGLIO: INDUSTRIA DEI VIAGGI E SFIDE DEL CONTESTO POST-GLOBALE

speaker: MARCO VALIGI Docente universitario e consulente strategico

ore 16:30 - 18:00 Main Arena - Hall Sud

TRAVEL & HOSPITALTY VISION 2026 a cura del TTG

Presentazione in anteprima internazionale dei Deep Trend 2026-2030 e delle nuove sfide per il turismo

speaker: LAURA ROLLE Co-Founder & Head of Research - Blue Eggs

Giovedì 9 ottobre

ore 10:00 - 11:00 Pad. A1 Stand 432 Ixpira

CONFERENZA STAMPA PER IMPORTANTE COMUNICAZIONE UFFICIALE a cura di IXPIRA

speaker: GUY LUONGO Founder & CEO - Ixpira | MARCO PAGHERA Co-founder & a.d. - Ixpira | MARCO NUESCHEN Managing director - W2M World2Meet

ore 11:00 - 12:00 Global Village Arena - Pad. A3

ALBERGHI E AGENZIE VS EXPEDIA, BOOKING.COM E AIRBNB: DAVIDE CONTRO GOLIA? a cura di ROBERTO GENTILE

speaker: EDOARDO DAL NEGRO CEO Blinkup | Roberto Massi Tourism Expert & Consultant | FLAMINIA SCARCELLA Product & Strategy Director Ixpira | moderatore: ROBERTO GENTILE editorialista turistico, esperto di retail, community-manager, head-hunter

ORE 12:00 - 13:00 Sala Acero - Hall Ovest tra Pad A6 e C6

STORIE D’INVERNO: IL NUOVO MAGALOGUE VALTUR

speaker: ANDREA ALESCI Linguetta | EMILIO DE RISI 21 Gr di turismo | ROBERTO GENTILE editorialista turistico | PAGLIARA CEO Gruppo Nicolaus | ROBERTO PAGLIARA presidente Gruppo Nicolaus | SARA PRONTERA Sara Prontera CMO gruppo Nicolaus

ore 12:10 - 13:10 Global Village Arena - Pad. A3

DIRETTIVA PACCHETTI: RISOLUZIONE DELLA FRAMMENTAZIONE NELL’INDUSTRIA DEL TURISMO

speaker: ADRIANO APICELLA Amministratore Delegato - Welcome Travel Group | MASSIMO DIANA Direttore Commerciale - OTA Viaggi | ROBERTO PANNOZZO CEO - Carrani Tours | DINA RAVERA Presidente e CEO - Destination Italia Group | LUIGI STEFANELLI Vice President Worldwide Sales - Costa Crociere | moderatore REMO VANGELISTA Giornalista e direttore dei magazine TTG Italia e InOut Review

ore 17:00 - 18:00 Global Village Arena - Pad. A3

TTG STAR PREMIAZIONE PERSONAGGIO DELL’ANNO 2025 | a cura della REDAZIONE DI TTG ITALIA

per scoprire chi succederà a Emiliana Limosani CCO - ITA Airways; otto le candidature: ADRIANO APICELLA Amministratore delegato - Welcome Travel Group | VERONICA DE ISCAR ALONSO Chief B2B Sales Officer - Civitatis | MARIA PAOLA DE ROSA Head of Trade Sales - Trenitalia | FLAVIO GHIRINGHELLI Vice President Passenger Sales & Regional Clusters for South & Central Europe - Emirates | GIULIA NUZZACI Luxury Travel Designer - ACI blueteam | ALJOŠA OTA Director for Italy market - Slovenian Tourist Board | ROBERTO PASQUA DI BISCEGLIE CEO - BluFennec | DOMENICO PELLEGRINO CEO - Bluvacanze

Venerdì 10 ottobre

ore 12:10 - 13:10 Global Village Arena - Pad. A3

GENERAZIONE Z E LAVORO NEL TURISMO: PROSPETTIVE, POSSIBILITÁ, PREVISIONI PER UNA NUOVA ERA | a cura di SAGE EXECUTIVE SEARCH

speaker: CHIARA ANGELETTI Brand, Marketing & Communications Manager - CX Campus & Hotel | GIULIA BRASOLIN Web & Social Media Marketing Specialist | CHIARA CRETÌ imprenditrice e PhD candidate | LORENZO PALLADINO Sales Account Manager - Octorate | moderatore: ROBERTO GENTILE editorialista turistico, esperto di retail, community-manager, head-hunter

Arrivederci in fiera, dinamici e motivati.