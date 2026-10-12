TTG Travel Experience 2026 di Rimini: 10 appuntamenti da non perdere

Inizia mercoledì 14 ottobre l’edizione 2026 del TTG Travel Experience di Rimini, che propone un programma eventi ancora più denso del solito: oltre 200 tra seminari, convegni e tavole rotonde, disseminate in tre giorni e distribuite in otto arene. Ecco la mia selezione, i 10 eventi da non perdere, oltre ovviamente alla Opening Ceremony in apertura, con predilezione per i temi ai quali Whatsup - che celebra 14 anni di presenza su questa testata - dedica particolare attenzione.

Mercoledì 14 ottobre

ore 10.15 - 11.00 Main Arena Hall Sud

The Year to Exist. Il turismo del 2030: spazi e tempi da progettare, vivere e tutelare. Opening Ceremony

Cerimonia di Apertura di TTG Travel Experience e InOut-The Hospitality Community, Edizione 2026.

N.B. E’ la cerimonia del taglio del nastro, in Main Arena, e conviene esserci

ore 11:00 - 11:35 Start Up Arena Pad. C3

L’hotel che conosce, anticipa e sorprende: AI, dati e servizi per la nuova guest experience

Per anni la tecnologia in hotel ha automatizzato processi operativi; oggi, con AI, dati e piattaforme intelligenti, serve a conoscere meglio l’ospite, anticiparne i bisogni e personalizzare l’esperienza oltre la camera. Cinque startup mostrano come queste soluzioni, senza sostituire il fattore umano, generino nuovi ricavi e costruiscano un soggiorno più connesso, sostenibile e di valore.

Speaker: Simone Russo, CEO e founder AIMS Solutions; Francesco Rinaldi, co-founder e CEO Plutonios; Gianluca Iorio, co-founder e COO/CBO Unicorn Mobility; Caterina Tienforti, Account & Sales Manager SpottyWi-Fi; Stefania Menguzzato, CFO e co-founder UAU; moderatore: Shari Chudoba, Community & Internationalization Project Manager Associazione Startup Turismo

ore 14:30 - 15:30 Global Village Arena Pad. C4

Il Travel Manager esiste, e non è mai stato così complesso. Ruolo, identità e futuro di una professione che cambia pelle

Esistere non basta: i Travel Manager, da figure operative dietro le quinte, sono diventati protagonisti strategici chiamati a gestire persone, sicurezza, sostenibilità, tecnologia e benessere in un Business Travel sempre più complesso e orientato all’esperienza. La tavola rotonda esplora questo cambiamento e presenta la nuova norma di certificazione come riconoscimento formale di un’evoluzione già in atto.

Speaker: Rosemarie Caglia, Amministratore Delegato di Travel for Business; Diego Pedrani, Senior Director, Account Management, Expedia Group B2B; Giulia Bertolini, Travel e Fleet Manager CFT; Enrico Farina, Commercial Director Europcar Mobility Group Italy; Moira Zoncada, Travel Manager IEG Italian Exhibition Group; Antonello Lanzellotto, Director Multinational Sales & Account Management UVET GBT; Ivano Gallino, Presidente Associazione Italiana Travel Mobility Manager

ore 16:30 - 17:15 ASTOI HUB Pad. A5

Conoscere il nuovo viaggiatore: CRM, dati e personalizzazione. Verso il nuovo patto di filiera

Gen Z e nuovi consumatori stanno cambiando il modo di scegliere, prenotare e vivere il viaggio. Tour Operator e Agenzie di Viaggi devono aggiornare linguaggio, proposta e modalità di relazione. Le agenzie raccolgono enormi quantità di dati, ma spesso non li utilizzano in modo strategico per fidelizzare il cliente. Si parlerà di social discovery, TikTok travel, acquisti impulsivi, esperienze personalizzate, community, CRM evoluti, segmentazione e personalizzazione.

Speaker: Silvia Confalonieri, Innovation & Business Development Advisor Eumetra; Emanuele Martini, Responsabile Salesforce Business Unit Atlantic Technologies; Matteo Scheggia, Partner & Market Leader Jakala; Mirko Spinelli, Regional Vice President Salesforce | moderatore: Andrea Nike Curzi, Head of Innovation Idee Per Viaggiare

ore 17:10 - 18.00 Book&Go Arena Pad. A7

La longevità che fa bene al turismo. Coltivare il “travelspan”

Il “travelspan” è il periodo della vita in cui la persona è ancora nelle condizioni fisiche e mentali per viaggiare, esplorare e progettare nuove esperienze. Ma con esigenze diverse. Una popolazione più longeva e più sana non rinuncia, insomma, al viaggio, ma modifica bisogni, aspettative, tempi e modalità di fruizione delle esperienze. Ed è su queste trasformazioni che è importante agire.

Speaker: Zaira Magliozzi, autrice; Alberto Cancian, scrittore, destination manager e co-founder di @ri.natura; Michele Rombaldoni, CEO Datagest, autore di “Ah! Se potessi avere 10 anni in meno - Manuale di longevità”

Giovedì 15 ottobre

ore 10:15 - 11:00 ASTOI HUB Pad. A5

Tour Operator, Network e Agenzie: nuovi equilibri della filiera

Centralizzazione, aggregazioni, nuove tecnologie, gestione dei dati e AI stanno ridefinendo ruoli e relazioni all’interno della filiera del turismo organizzato. Tra spinte alla disintermediazione e nuove forme di partnership, come stanno cambiando i rapporti tra Tour Operator, Network e Agenzie di Viaggio? E quali modelli di collaborazione saranno in grado di creare più valore nei prossimi anni? Confronto sulle nuove dinamiche distributive, sul ruolo dei Network e sulle competenze necessarie per costruire partnership salde.

Speaker: Adriano Apicella, Amministratore Delegato Welcome Travel Group; Marco Peci, Direttore Commerciale Quality Group; Domenico Pellegrino, Amministratore Delegato Bluvacanze; Stefano Pompili, Amministratore Delegato Veratour | moderatore: Laura Dominici, caporedattrice Guida Viaggi

ore 11:00 - 12:00 Global Village Arena Pad. C4

Esiste ancora una narrazione efficace per convincere i viaggiatori? Come rendersi credibili nel tempo dell’IA e della multicanalità

Quali elementi di una destinazione ha senso cogliere e raccontare nel tempo della virtualità; quali aspetti di una cultura o di un paesaggio sono importanti oggi per i viaggiatori rispetto al passato? Quale valore ha assunto l’autenticità all’interno del processo di storytelling e in quali forme? E soprattutto: è ancora possibile costruire un racconto “vero” al tempo dell’AI?

Speaker: Nick Pescetto, viaggiatore, creativo e atleta di sport estremi; Matteo Pennacchi, professionista Sales, Marketing & PR specializzato nel settore travel e hospitality; Michele Serra, Presidente Mistral Tour Internazionale - Quality Group | moderatore: Marco Cattaneo, Direttore National Geographic Italia

ore 14:20 - 15:20 Main Arena Hall Sud

Mediterraneo: insieme verso il 2030. Investimenti e strategie a confronto nelle diverse destinazioni, per ripensare l’esistente e puntare a nuovi traguardi

Obiettivo del talk è mettere in luce le strategie dei diversi Enti affacciati sul Mediterraneo in vista del nuovo decennio: nuovi progetti, nuovi investimenti e anche nuove politiche per affrontare il cambiamento climatico e il conseguente spostamento della domanda in periodi alternativi all’estate.

Speaker: Aljosa Ota, Direttore Ente Sloveno per il Turismo in Italia; Ester Tamasi, Direttore Italia Malta Tourism Authority - VisitMalta; Kyriaki Boulasidou, Direttore Ente Nazionale Ellenico in Italia | moderatore: Roberto Gentile, editorialista turistico, community-manager, head-hunter

ore 15:40 - 16:40 Global Village Arena Pad. C4

L’Italia si vende da sola? Dalla reputazione alla costruzione e distribuzione del prodotto Italia: modelli a confronto tra digitale, distribuzione e relazioni umane

La forte attrattività della destinazione Italia non basta, da sola, a far crescere l’industria del turismo italiano e a vendere. Ma cosa significa questo, esattamente? Attraverso testimonianze ed esempi concreti, FTO – Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio alzerà il velo sulle sfide degli operatori incoming, in un continuo equilibrio tra distribuzione digitale e relazioni commerciali tradizionali, e analizzerà come stanno cambiando il comportamento dei viaggiatori, il ruolo delle piattaforme, degli intermediari e delle reti professionali.

Speaker: Giorgio Mariani, Incoming Travel Coordinator Frigerio Viaggi; Giuseppe Mattiazzo, Sales e Marketing Venice Tours; Simone Nicolini, Direttore Vendite TH Group | moderatore: Giovanna Sainaghi, esperta di Destinazioni e Turismo, Referente Incoming di FTO

ore 16:50 - 18:00 Global Village Arena Pad. C4

Le agenzie di viaggi al centro del mercato: cos’erano, cosa sono e cosa saranno. Prospettive, opportunità, pericoli

Erano 12.000 una dozzina di anni fa, oggi la metà. Vendevano pacchetti e crociere, prima; oggi vivono di 74ter. Combattevano le piattaforme, prima; oggi se la giocano con social e AI. Cos’erano, cosa sono, cosa saranno le agenzie di viaggi? La risposta agli esperti, quelli veri, che lavorano sul campo.

Speaker: Luca Caraffini, Fondatore e CEO Istante Viaggi; Dante Colitta, Direttore Network Welcome Travel Group; Alberto Benini, Co-founder & CEO DOIT Viaggi | moderatore: Roberto Gentile, editorialista turistico, community-manager, head-hunter

Venerdì 16 ottobre

ore 11:00 - 12:00 InOut Arena Pad. D3 (nell’area InOut The Hospitality Community)

Da banconista a travel designer, da promotore a experience curator: ecco i lavori che i giovani vogliono fare nel turismo

Travel designer, experience curator, destination manager, travel content creator, travel tech PM: sono questi i lavori che Millennials e GenZ vogliono fare nel turismo. Tutti in inglese. Nessuno che esistesse 10 anni fa. Altro che banconista o sales, promotore o booking: roba vecchia e sepolta. A raccontarlo, dal vivo, chi questi nuovi lavori li fa e come li ha trovati (o creati).

Speaker: Marta Grelli, CEO Travelin; Giorgia Calzetti, travel designer & professionista dell’ospitalità; Anna Longhini, travel designer specializzata in itinerari esperienziali a lungo raggio | moderatore: Roberto Gentile, editorialista turistico, community-manager, head-hunter

Qui trovate il programma eventi per esteso e qui la mappa dell’area espositiva. Arrivederci in fiera, dinamici e motivati.