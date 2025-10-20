Adyen Hospitality & Travel Report: l’intelligenza artificiale rivoluziona il turismo

L’ultima edizione dell’Hospitality & Travel Report 2025 di Adyen fotografa un settore hospitality in rapida evoluzione, dove l’Intelligenza Artificiale (IA) si afferma come alleato chiave per viaggiatori e operatori. Secondo la ricerca, il 29% degli italiani ha utilizzato l’IA per prenotare le vacanze estive, segnando un aumento del 77% rispetto al 2024. Un dato che testimonia la crescente fiducia nelle tecnologie digitali per la pianificazione dei viaggi e un monito per prepararsi ai weekend invernali e alle prossime vacanze.

IA: non solo giovani, ma anche Boomer e Gen X

Se Gen Z (52%) e Millennial (40%) restano i principali utilizzatori dell’IA per scoprire destinazioni e organizzare itinerari, il vero boom si registra tra i Boomer (+111% anno su anno) e la Generazione X (+85%). Il 57% dei Boomer italiani che si affidano all’IA dichiara di apprezzare la capacità di questa tecnologia di filtrare le informazioni superflue, rendendo la ricerca più mirata e meno dispersiva. Un’esigenza sentita soprattutto in un panorama digitale dominato da social media affollati di pubblicità e contenuti sponsorizzati, che il 66% dei viaggiatori trova frustranti.

La sfida dell’omnicanalità per gli operatori dell’hospitality

Il report evidenzia come il 43% delle aziende italiane del settore hospitality consideri gli strumenti di ricerca basati sull’IA un fattore destinato a trasformare il comparto nel 2025 e oltre. Il 36% degli operatori ritiene inoltre che l’automazione guidata dall’IA, capace di personalizzare l’esperienza degli ospiti, sarà determinante per il futuro. Tuttavia, il percorso verso l’innovazione non è privo di ostacoli: il 62% dei merchant italiani segnala la frammentazione dei sistemi di pagamento come una delle principali criticità operative, soprattutto nella gestione integrata tra online e offline.