AG Hotel Consulting: i consulenti che parlano la lingua degli albergatori

AG Hotel Consulting è una divisone di AG Group, storica realtà turistica attiva anche nell’hospitality, da cui eredita il know how maturato sul campo. L’azienda tiene a precisare che, prima ancora di essere un team di consulenti, è una realtà con una solida competenza operativa alberghiera. Ed è un aspetto che ama sottolineare perché sa quanto sia importante “ parlare la stessa lingua ” degli albergatori per accompagnarli con efficacia nei percorsi di crescita, sia nelle fasi di nuova apertura sia nelle operazioni di riposizionamento sul mercato.

Forti di un fatturato che nel 2025 ha raggiunto i due milioni e mezzo di euro e un portfolio in crescita costante – ad oggi con oltre 30 strutture all’attivo fra hotel 4 e 5 stelle, resort e boutique property - i professionisti AG Hotel Consulting garantiscono un servizio vantaggioso anche sotto il profilo economico. “ Operando in outsourcing e in economia di scala diamo modo alle proprietà di avere una consulenza altamente professionale a costi competitivi ”, spiega infatti Pietro Moretti , direttore della divisione di consulenza che fa capo ad AG Group , attivo sul mercato turistico da oltre 25 anni in diversi settori dell'hospitality, dall’hôtellerie al tour operating passando per DMC, event management e ristorazione.

Così facciamo crescere il ricettivo di qualità

Occhi puntati all’eccellenza, Moretti ha ben chiara la direzione. “Dallo scorso anno – spiega – abbiamo avviato un percorso di selezione e valorizzazione incentrato sulle strutture upscale e upper-upscale, per diventarne i partner di riferimento”.

Operations, revenue, sales, marketing, reservations e social media sono le aree di intervento che AG Hotel Consulting governa sulla base di strategie data-driven e tailor made impostate su due format gestionali estremamente flessibili. Per le strutture già operative, il format Distribution Plus aiuta a migliorare la redditività e le performance commerciali, lasciando però inalterata l’autonomia gestionale.

Per le strutture in fase di apertura o in cerca di un nuovo posizionamento, e anche per le startup che si affacciano al mercato, è stata invece creata la formula Manchising, un modello gestionale evoluto che garantisce supporto strategico e operativo completo, unendo la solidità del management operativo alla flessibilità del franchising. Anche in questo caso, l’identità d’impresa è preservata e costantemente supportata da una task force multidisciplinare dedicata.