Agevolazioni e finanziamenti più facili. Alden: i consulenti per il benessere delle imprese del turismo

Un network di professionisti con esperienze qualificate e diversificate, specializzati in finanza ordinaria e agevolata, consulenza del lavoro e consulenza fiscale tributaria e societaria. Grazie a questo bagaglio di competenze multidisciplinari Alden supporta le imprese del settore turistico dal 1988, andando incontro alle più diverse esigenze finanziarie affinché possano concretizzare al meglio i progetti in calendario.

“Lavoriamo per dare risposte efficaci alle necessità di ogni nostro cliente”, puntualizza l’amministratore Ciro Romano, indicando le diverse misure agevolative sulle quali Alden garantisce in questo momento la propria assistenza. Nel modo puntuale ed accurato che la contraddistingue.

Contratti di sviluppo turistico per programmi strategici e innovativi

Si tratta di uno strumento negoziale che favorisce la realizzazione di programmi di sviluppo strategici e innovativi nel settore turistico – anche programmi di rilevante dimensione - attraverso l’attrazione di investimenti esteri, allo scopo rafforzare struttura produttiva del Paese. “Le imprese del settore turistico-ricettivo possono partecipare a uno stesso programma anche in più soggetti e in numero massimo di 5”, spiega Romano. A chi fosse interessato Alden fornisce tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, alle tipologie di investimenti, alle agevolazioni, verificando che le aziende rispondano alle condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti e supportandole in modo che possano rispettare delle tempistiche.

Disegni+ 2024, scadenza il 12 novembre

Le domande di partecipazione a Disegni+ 2024 devono essere inoltrate dalle ore 12:00 del 12 novembre e valgono per imprese di dimensione micro, piccola o media, con sede legale e operativa in Italia. L’intervento è destinato alla valorizzazione di disegni e modelli oggetto di progetti migliorativi, attraverso agevolazioni erogate in forma di contributo in conto capitale. “Queste agevolazioni – puntualizza Romano - sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di 60.000 euro e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere – continua – questa percentuale è elevata all’85%”.

Marchi + 2024, scadenza 26 novembre

La misura Marchi+2024 supporta le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi dell’Unione Europea e Internazionali mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Incentivo Transizione 5.0 per il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Transizione 5.0 è l’incentivo riservato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, di ogni settore e dimensione, che abbiano effettuato investimenti negli anni 2024 e 2025 nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Sono ammesse le spese per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0 interconnessi che comportano un risparmio energetico rispetto alla struttura produttiva o al processo produttivo; quelle per beni immateriali di varia natura, come software, impianti per il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta; e anche le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale.