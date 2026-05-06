Air Transat: destinazione Canada, Lima e Cancún

Air Transat compagnia aerea canadese, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, lancia l’estate 2026 con voli per Toronto, Montréal Lima e Cancún, da Roma, Venezia e Lamezia.
DESTINAZIONI DA ROMA
TORONTO | MONTREAL | LIMA | CANCUN
17 Aprile - 24 Ottobre 2026
Roma-Toronto 3 voli a settimana, 6 voli a settimana dal 18 giugno e giornalieri dal 23 luglio 2026
18 Aprile - 24 Ottobre 2026
Roma-Montréal 5 voli a settimana e giornalieri dal 19 giugno.
Da maggio sono disponibili anche voli in connessione per Lima (3 volte a settimana) e Cancún (giornalieri), via Toronto o Montréal
DESTINAZIONI DA VENEZIA
TORONTO | MONTREAL | LIMA
2 maggio - 24 ottobre 2026
Venezia-Toronto 3 voli a settimana
Voli in connessione per Montréal e Lima.
DESTINAZIONI DA LAMEZIA
TORONTO
11 giugno - 15 ottobre 2026
Lamezia-Toronto 1 volo diretto a settimana I voli diretti dall’Italia intercontinentali sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200, configurati in 2 classi di servizio: Economy Class e Club Class, con pasti e bagaglio a mano sempre inclusi sui voli dall’Italia.
Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat (codice TS-649) - o tramite ufficio biglietteria di REPHOUSE® GSA
RICHIESTE GRUPPI:
airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512
PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA:
airtransat@rephouse.it | 06 59606512