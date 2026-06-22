Air Transat: estate 2026 in Canada, Messico e Perù

Air Transat compagnia aerea pluripremiata canadese, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, opera da Roma, Venezia e Lamezia. Per vedere i voli Estate 2026
DESTINAZIONI DA ROMA & VENEZIA
TORONTO | MONTREAL | VANCOUVER | CALGARY LIMA | CANCUN
VOLI DIRETTI TORONTO & MONTRÉAL
Roma-Toronto giornalieri
Roma-Montréal giornalieri
Venezia-Toronto 3 voli a settimana
VOLI IN CODE-SHARE VANCOUVER & CALGARY
Roma-Vancouver & Calgary Air Transat/Porter
Venezia-Vancouver & Calgary Air Transat/Porter
VOLI IN CONNESSIONE LIMA & CANCUN
Roma-Lima 3 voli a settimana Air Transat/Air Transat
Venezia-Lima 1 volo a settimana Air Transat/Air Transat
Roma-Cancun giornalieri Air Transat/Air Transat
Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat (TS-649) via BSP o chiamando ufficio di REPHOUSE® GSA
RICHIESTE GRUPPI:
airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512
PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA:
airtransat@rephouse.it | 06 59606512