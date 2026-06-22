TTG Italia

Air Transat: estate 2026 in Canada, Messico e Perù

Air Transat: estate 2026 in Canada, Messico e Perù

Air Transat compagnia aerea pluripremiata canadese, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, opera da Roma, Venezia e Lamezia. Per vedere i voli Estate 2026

DESTINAZIONI DA ROMA & VENEZIA

TORONTO | MONTREAL | VANCOUVER | CALGARY LIMA | CANCUN

VOLI DIRETTI TORONTO & MONTRÉAL

Roma-Toronto giornalieri

Roma-Montréal giornalieri

Venezia-Toronto 3 voli a settimana

VOLI IN CODE-SHARE VANCOUVER & CALGARY

Roma-Vancouver & Calgary Air Transat/Porter

Venezia-Vancouver & Calgary Air Transat/Porter

VOLI IN CONNESSIONE LIMA & CANCUN

Roma-Lima 3 voli a settimana Air Transat/Air Transat

Venezia-Lima 1 volo a settimana Air Transat/Air Transat

Roma-Cancun giornalieri Air Transat/Air Transat

Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat (TS-649) via BSP o chiamando ufficio di REPHOUSE® GSA

RICHIESTE GRUPPI:

airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512

PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA:

airtransat@rephouse.it | 06 59606512

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