Basilicata, in viaggio per passione. Il 18 e 19 novembre appuntamento a Matera con Roots-In 2024

Chiedete ai vostri clienti quale sia la loro passione e letteralmente in una manciata di secondi potrete offrire loro una vacanza tagliata su misura. In Basilicata. Il portale delle passioni Attraverso il portale regionale, selezionando la voce Turismo delle Passioni, si ha ora a disposizione una piattaforma comprendente ben 16 aree tematiche, molte delle quali inattese e inusuali come, ad esempio, astronomia, cinema, musica, poesia, piante fiori ed erbe spontanee oppure fiabe racconti e magia, solo per citarne alcune. Una volta individuata la passione che fa da traino al viaggio del vostro cliente, la mappa interattiva di riferimento fornisce rapidissimamente descrizioni e posizione delle attrattive consigliate oltre ai contatti delle persone del posto che condividono la stessa passione. E se - come ha precisato il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, nel corso della conferenza svoltasi a TTG Travel Experience - “nonostante la dettagliata offerta qualche viaggiatore fosse ancora indeciso, l’intelligenza artificiale può in un attimo dipanare ogni dubbio”. Basandosi sulle risposte che il viaggiatore darà ad alcune semplici domande, sarà infatti lei a suggerire la passione più affine alle aspettative. “Compreso fra le attività previste dal piano strategico di marketing - informa Nicoletti - il turismo delle passioni è una forma evoluta del turismo esperienziale. Al centro non ci sono infatti più solamente il paesaggio o le attività praticabili, ma anche - e soprattutto - le relazioni con le persone del luogo”.

Route Basilicata, la piattaforma del turismo lento Parte da un’idea di viaggio non convenzionale - che tocca alcuni dei Borghi più belli d’Italia, 5 Parchi Naturali, cime appenniniche e molto altro ancora - il ventaglio di proposte reperibile sulla nuova piattaforma Route Basilicata, anch’essa presentata in conferenza a TTG Travel Experience. “Uno strumento - ha dichiarato Nicoletti - per muoversi a piedi o in bicicletta dotati di indicazioni precise sui tracciati e sui dislivelli che si incontrano lungo il percorso”. Al sito, realizzato in quattro lingue, è collegata la guida cartacea dedicata ai Cammini della Basilicata scaricabile gratuitamente. Creata ad hoc per gli appassionati di turismo lento e immersivo, è una collezione di rilassanti itinerari nel verde con soste nei luoghi più significativi della cultura, dell’archeologia e del buon mangiare.