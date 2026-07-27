Bernina Express: nasce la nuova Pullman Class. Carrozze Art Déco per viaggi di lusso

Durante il viaggio, mentre gli scorci panoramici deliziano la vista, il palato viene altrettanto accuratamente gratificato. Per chi viaggia da St. Moritz a Tirano la carta prevede aperitivo con champagne accompagnato da hors d’oeuvre e bevande varie, mentre sulla tratta inversa la proposta punta sul dolce, con assaggi di piccola pasticceria accompagnata dal caffè. Per tutti i passeggeri, infine, in regalo anche una guida di viaggio , una sorpresa esclusiva e l’accesso riservato alla carrozza panoramica accessibile lungo la tratta Tirano-St. Moritz.

Con un massimo di 32 posti disponibili, la storica carrozza Pullman è un autentico richiamo all’eleganza dei grandi viaggi di inizio Novecento: finiture in legno di teak, poltrone avvolgenti e ampie finestre panoramiche regalano parentesi di pura grazia. La carrozza, agganciata in coda al Bernina Express, copre quotidianamente fino al 25 ottobre la tratta fra St. Moritz - nel Cantone dei Grigioni - e Tirano, lungo il percorso Unesco capace di cogliere ogni più minuta sfumatura di bellezza. È un nuovo prodotto di viaggio studiato per l‘estate, che la Ferrovia Retica (RhB) tornerà a proporre ogni anno dall’inizio di giugno , sempre affidando l’accoglienza a bordo alle sapienti cure di un concierge dedicato .

L’esperienza gourmet per i passeggeri della Pullman Class non si limita ai soli momenti di viaggio ma prosegue fra i vigneti terrazzati della tenuta vinicola La Gatta di Tirano . Gli ospiti avranno così l’occasione di visitare le antiche cantine della villa seicentesca affacciata sui filari e naturalmente di degustarne i vini accompagnati da un pranzo di tre portate.

Prenotazioni e orari

Qualora al momento della richiesta non ci siano altre prenotazioni già confermate, la Pullman Class del Bernina Express può essere prenotata anche in esclusiva. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il webshop dedicato all’indirizzo berninaexpress.ch/pullman-class, presso il Railservice, i punti vendita autorizzati e tutti i punti vendita della Ferrovia Retica. Il programma tipo per i viaggiatori che sceglieranno la tratta completa, prevede la partenza da St. Moritz alle 9:17 con arrivo a Tirano alle 11:32 e trasferimento in bus alla tenuta vinicola La Gatta. Dopo le degustazioni e il pranzo, si rientra a Tirano per ripartire verso St. Moritz alle 16:06. L’arrivo a destinazione è previsto per le 18:25.

Per informazioni e orari: https://www.rhb.ch/it/giro-in-carrozza-panoramica/pullman-class