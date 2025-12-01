BV Hotels & Resorts: tre anime che raccontano l’Italia attraverso l’ospitalità

L’identità di BV Hotels & Resorts si fonda su tre anime che dialogano tra loro e definiscono un’idea di ospitalità completa e trasversale: BV Hotels, BV Resorts e BV Hotel Collection. Tre modi diversi di vivere il viaggio, tre interpretazioni dell’accoglienza italiana, un’unica visione che unisce qualità, comfort e valorizzazione del territorio.

L’anima urbana, BV Hotels, si esprime nelle città dove storia, cultura e dinamismo si intrecciano ogni giorno. A Roma, tra la vivacità della capitale; ad Assisi, nel cuore spirituale dell’Umbria; e a Rende, polo strategico del Sud Italia, l’ospitalità assume il volto della praticità e del comfort cittadino. Qui chi viaggia per lavoro, studio o turismo può contare su ambienti moderni, servizi efficienti e una posizione ideale per vivere appieno il ritmo della destinazione.

L’anima dedicata al benessere, BV Resorts, si trova invece in alcune delle località balneari più suggestive del Meridione. A Zambrone, lungo la meravigliosa Costa degli Dei, e a Corigliano-Rossano, tra natura, mare e tradizioni autentiche, il soggiorno diventa un’esperienza che unisce relax e scoperta. Piscine, accesso diretto alle spiagge, attività outdoor e proposte pensate per famiglie e coppie rendono la vacanza completa, immersiva e memorabile. La ristorazione legata ai prodotti del territorio e l’attenzione alla sostenibilità completano un’offerta che celebra l’identità dei luoghi.

Infine, l’anima più raffinata del Gruppo, BV Hotel Collection, trova spazio in una delle città più iconiche e straordinarie d’Italia: Matera. Qui l’ospitalità assume la forma del charme e dell’eleganza, in un contesto unico al mondo. L’esperienza non è solo soggiorno, ma un percorso sensoriale che intreccia storia millenaria, scenari suggestivi e design ricercato, offrendo un’accoglienza discreta ma indimenticabile.

Tre anime diverse, ognuna radicata nel territorio che la ospita, ma unite da un’unica missione: offrire esperienze autentiche, curate nei dettagli e capaci di raccontare l’Italia in tutte le sue sfumature. BV Hotels & Resorts è questo: un progetto di ospitalità che accompagna il viaggiatore alla scoperta di città d’arte, coste incantevoli e luoghi iconici, con lo sguardo sempre rivolto alla qualità e al benessere dell’ospite.