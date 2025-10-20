Capodanno al sole. Le proposte firmate Idee per Viaggiare per Mauritius, Maldive, Repubblica Dominicana e Messico

Spiaggia e sole sono una costante. Ma c’è anche molto altro nelle proposte per il Capodanno firmate Idee per Viaggiare. C’è la vita all’aria aperta, c’è lo sport, c’è moltissima natura e ci sono secoli di storia che hanno fatto di ciascuna destinazione una meta originale, capace di suscitare emozioni profonde. Un inizio d’anno perfetto per rigenerare corpo e mente.

Armoniosa Mauritius È l’isola dell’armonia: armonia di paesaggi, profumi e culture. In tutto 330 chilometri di costa per un Capodanno con vista mare e contorno di panorami vulcanici, lagune trasparenti e una vegetazione fragrante di aromi: frangipane, vaniglia, fiori di loto, piantagioni di tè. E in più un’identità unica e multietnica, frutto di una storia millenaria fatta di scambi commerciali e culturali. A Mauritius, insomma, il nuovo anno può iniziare nei modi più vari: esplorando la barriera corallina, cavalcando le onde con surf e kitesurf o scoprendo l’entroterra, senza privarsi delle raffinate occasioni di shopping nella capitale. Partenze da Roma (voli diretti in alcune date), Milano, Venezia e Bologna, con soggiorno in strutture di varie tipologie

Maldive, un’opera d’arte Dalle acque turchesi ai tramonti infuocati, alle Maldive ogni scorcio è un’opera d’arte vivente, ideale per un Capodanno da trascorrere in relax fra resort esclusivi, spa affacciate sull’oceano, cene romantiche, esperienze tropicali e una barriera corallina brulicante di biodiversità. La sabbia corallina lambisce un mare particolarmente azzurro e fa da perimetro a terre da sempre crocevia di popoli africani e orientali, cui si devono i particolari ritmi musicali e una cucina gustosa e originale. Partenze da Roma (voli diretti in alcune date), Milano, Bergamo, Venezia e Napoli. Possibilità di soggiorno in diverse strutture, comprese le esclusive Idee per Viaggiare Sun Siyam Iru Veli e Lily Beach Resort & Spa.

Repubblica Dominicana multicolore Un Capodanno colorato dalla natura. Sono infatti mille le sfumature di blu del mare che lambisce gli oltre 400 chilometri di litorale dominicano, anch’esso multicolore. Dal bianco abbagliante delle spiagge di Punta Cana e La Romana alle sfumature coralline di Saona e Catalina; dalle gradazioni dorate delle sabbie di Samaná a quelle più selvagge della costa Sud, ogni luogo è un incanto. Incontrastato, il verde domina invece nelle foreste e nelle riserve naturali densissime di vegetazione come sugli sfavillanti tappeti erbosi dei campi da golf. E poi c’è la storia, secolare e sempre presente: la capitale Santo Domingo è stata la prima città europea del Nuovo Mondo, mentre la musica, la cucina e le tradizioni, testimoniano la varietà delle radici locali, che affondano tanto in Africa quanto in Europa. Partenze da Roma e Milano, con possibilità di soggiorno in strutture di varie tipologie.