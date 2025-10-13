CartOrange e il suo tour operator: un servizio “su misura” per i Consulenti di viaggio. Quando la personalizzazione diventa identità

Un modello di tour operator che mette al centro il consulente di viaggio, con proposte originali, booking dedicato, un team di Travel Maker esperti e il supporto innovativo di LYSA, l’intelligenza artificiale firmata CartOrange. CartOrange, l’azienda che ha portato in Italia la figura del Consulente di viaggio, si muove sul mercato da 27 anni secondo un principio ben chiaro: i viaggi non devono essere prodotti standardizzati, ma esperienze pensate e modellate sul viaggiatore. Ogni proposta nasce quindi per interpretare desideri e passioni, trasformandoli in itinerari unici. E naturalmente, il Tour Operator interno di CartOrange, nato per rispondere alle esigenze dei propri Consulenti di viaggio, ha abbracciato la stessa filosofia, maturando negli anni una significativa esperienza.

Proposte che parlano al viaggiatore La progettazione dei viaggi firmati CartOrange non si limita dunque a una semplice selezione di servizi, ma crea combinazioni uniche. Dal Giappone al Sudafrica, dall’Indonesia alla Namibia, dal Perù alla Norvegia: ogni destinazione della programmazione CartOrange viene modellata su misura, garantendo esclusività e qualità delle esperienze. Grazie al lavoro accurato del booking, ogni viaggio è costruito con attenzione ai dettagli, cura sartoriale e un approccio di alta gamma, per trasformare ogni partenza in un’esperienza indimenticabile. Il valore del lavoro di squadra Alla base di questo accurato lavoro sartoriale c’è un team di 15 Travel Maker: professionisti con una profonda conoscenza delle destinazioni e una solida esperienza nel tour operating. La loro competenza, unita al dialogo costante con i Consulenti per Viaggiare ®, permette di dare vita a soluzioni realmente su misura per Consulenti e Clienti, restando in costante contatto con il mercato. “Il nostro obiettivo è trasformare le idee e i desideri dei clienti in esperienze concrete - spiega Claudio Asborno, Responsabile del Tour Operator CartOrange - Ogni viaggio è il risultato di un lavoro di squadra che unisce creatività e conoscenza tecnica”.