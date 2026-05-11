Chora WineArcheoFood: gusto e cultura nel cuore di Pompei

È un’esperienza enogastronomica indispensabile, che completa la visita al Parco Archeologico di Pompei. Nel cuore di uno dei siti archeologici più celebri al mondo, Chora WineArcheoFood, concept studiato su misura da CIRFOOD per il PAP, arricchisce l’esperienza del Parco Archeologico di Pompei con un’idea di ospitalità contemporanea: una pausa di qualità, curata nei dettagli, che connette paesaggio, cultura e sapori. Non un semplice punto ristoro, ma un luogo dove la visita si completa con il piacere del tempo e del gusto. Il nome “Chora” richiama l’antico termine greco che indicava il territorio agricolo intorno alla polis: un omaggio alla terra e alla cultura contadina. Da questa visione nasce un’offerta che parla di Campania e Vesuvio, con ingredienti selezionati, ricette ispirate alla tradizione locale e un’attenzione concreta alla sostenibilità.

Chora Restaurant: una pausa con vista a Casina dell’Aquila Chora Restaurant è situato nella suggestiva location di Casina dell’Aquila, edificio di fine Settecento dal fascino senza tempo. Dalle sue terrazze panoramiche si apre una vista ampia e scenografica sul Vesuvio, su Capri e sull’intero Parco Archeologico: un contesto d’eccezione, dove eleganza e storia convivono in modo naturale. La sosta diventa così parte integrante dell’esperienza di visita. La proposta gastronomica nasce dal legame con la tradizione culinaria del territorio: ricette stagionali, materie prime locali e scelte orientate al rispetto dell’ambiente. All’interno di Casina dell’Aquila, Chora mette a disposizione tre modalità di servizio, così che ogni visitatore possa trovare la pausa perfetta: Ristorante con servizio al tavolo (su prenotazione consigliata), Ristorante Self-Service e Chora Café & Wine Bar per una pausa veloce tra una tappa e l’altra.

Ristorante con servizio al tavolo: percorsi di gusto e vini del territorio Per chi desidera godersi a pieno le delizie del territorio in un contesto unico al mondo, il servizio al tavolo propone menu e percorsi degustazione ispirati alla cucina campana, con attenzione alla stagionalità e alla selezione delle materie prime. L’esperienza è completata da una carta vini con etichette che raccontano il Vesuvio e la Campania. Prenotazione consigliata.

Ristorante Self-Service: pizza, pasta e cucina mediterranea Situato al piano terra di Casina dell’Aquila, il ristorante self-service è ideale per chi cerca un pasto veloce senza rinunciare alla qualità. Il menu, ispirato alla dieta mediterranea, propone pasta, pizza (napoletana o in teglia, con impasti a lunga lievitazione), fritti e insalate fresche, con un’attenzione costante alla tradizione locale e alla stagionalità.

Cafè & Wine Bar: degustazioni tra storia e sapori I chioschi Chora Wine Bar, nel cortile antistante a Casina dell’Aquila, accompagnano la visita con una Tasting Experience dedicata alle eccellenze locali: vini del Vesuvio, salumi e formaggi selezionati, per scoprire vitigni e sapori nati alle pendici del vulcano. Un assaggio autentico che trasforma la pausa in un piccolo viaggio nel territorio, dove fermarsi per un aperitivo nel cuore della storia.

Casina dell’Aquila: la cornice ideale per rendere indimenticabile il tuo evento Grazie a un rinnovato slancio verso la condivisione culturale e alla volontà di rendere il patrimonio artistico e archeologico di Pompei accessibile a una platea sempre più vasta, è possibile organizzare eventi privati ed esclusivi nel cuore del Parco Archeologico. Chora Restaurant, nella suggestiva Casina dell’Aquila, diventa teatro di occasioni indimenticabili: che si tratti di una cena riservata o di un brindisi celebrativo, ogni momento si trasforma in un’esperienza tailor-made, dove l’eccellenza gastronomica si fonde con la magia del luogo, regalando atmosfere irripetibili. Qui, il patrimonio si fa esperienza, il gusto si fonde con la storia e ogni evento assume un valore unico, da vivere e ricordare.