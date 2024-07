Civitatis lancia una campagna globale con oltre 20.000 euro di premi per le agenzie di viaggio

Civitatis, la piattaforma leader per la vendita di attività in italiano in tutto il mondo, ha lanciato la sua nuova campagna destinata a riconoscere il lavoro delle agenzie di viaggio.

Con lo slogan “20.000 euro in premi per le agenzie di viaggio”, l'obiettivo principale dell'azione è quello di premiare le agenzie di viaggio di tutto il mondo che effettuano prenotazioni con Civitatis, incentivando così la loro partecipazione attiva e rafforzando la collaborazione con le oltre 29.000 che già fanno parte della rete dell’azienda. Dal 15 luglio al 15 settembre, la campagna darà agli agenti di viaggio di tutto il mondo l’opportunità di vincere diversi premi.

Premi interessanti per gli agenti di viaggio

Il concorso di Civitatis mette a disposizione delle agenzie un totale di diciassette premi del valore approssimativo di 20.000 euro. I primi tre premi saranno tre viaggi esclusivi del valore di 4.000 euro ciascuno per due persone verso una destinazione a scelta dell'agente di viaggio. Questi tre premi includeranno anche voli di andata e ritorno, sette notti di pernottamento, attività, assicurazione e transfer organizzati da Civitatis. Oltre a questi primi premi, saranno assegnati altri quattordici premi, tra cui migliaia di euro in carte regalo Civitatis e tablet, tutti destinati a riconoscere e premiare lo sforzo e la dedizione delle agenzie di viaggio che collaborano con la piattaforma fondata da Alberto Gutiérrez.

Tutte le informazioni sulla partecipazione, condizioni e basi legali sono disponibili sul sito https://www.civitatis.com/it/agenzie o cliccando qui.

Civitatis e le agenzie di viaggio

Civitatis collabora attualmente con più di 29.000 agenzie di viaggio in tutto il mondo, offrendo attraverso la sua piattaforma di agenzie più di 92.000 attività, rigorosamente selezionate per arricchire e migliorare il viaggio dei loro clienti.

La piattaforma progettata specificamente per gli agenti di viaggio è facile, intuitiva e offre disponibilità delle attività in tempo reale Dal pannello di agenzie potrai anche contattare con un'assistenza 24 ore su 7 giorni.

Su Civitatis

Civitatis è l'azienda leader nella distribuzione online di visite guidate, escursioni e attività in italiano nelle principali destinazioni del mondo, con oltre 92.000 attività in 4.000 destinazioni in 160 Paesi. Nel 2023, più di 800.000 persone hanno riempito il loro viaggio ogni mese con Civitatis.