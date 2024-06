Civitatis promuove il turismo a New York con una nuova campagna per agenzie di viaggio

Civitatis, leader nella distribuzione online di visite guidate ed escursioni in italiano, ha lanciato una campagna esclusiva per le agenzie di viaggio italiane, permettendo ai viaggiatori di godere di attività a New York. La campagna inizierà a metà giugno e durerà un mese, con prenotazioni entro questo periodo e senza limiti temporali per le attività.

Civitatis offre alle agenzie l’opportunità di prenotare esperienze eccezionali per i loro clienti, esplorando i luoghi più affascinanti di New York. Tra le attività principali c’è il famoso Tour dei contrasti di New York, che porta i turisti a scoprire le diverse culture e ambienti della città. Il tour include soste nel Bronx, Harlem, Queens e Brooklyn, offrendo un’immersione completa nella storia e cultura della metropoli.

Il catalogo di Civitatis comprende biglietti per il Summit One Vanderbilt, l’Empire State, il MoMA, escursioni a Washington DC e alle Cascate del Niagara, e la Go City, una tessera turistica per visitare quasi 100 attrazioni della città.

Le agenzie di viaggio possono ottenere vantaggi esclusivi e per maggiori dettagli possono scrivere a agenzie@civitatis.com o accedere al pannello agenzia di Civitatis al seguente link: Civitatis agenzie.