Con Costa la crociera si evolve in un viaggio esperienziale: le proposte inedite ed esclusive dell’inverno 2026/2027 e dell’estate 2027

C’è un modo nuovo di vivere una vacanza in crociera: non è più soltanto una rotta che collega una destinazione all’altra, ma un viaggio in cui ogni tappa, ogni tramonto e ogni ora di navigazione diventano parte dell’esperienza. È questa la direzione di Costa, che per l’inverno 2026/2027 propone crociere alle Canarie , ai Caraibi e nel Mediterraneo con itinerari Sea & Land, che connettono armoniosamente mare e terra, regalando meraviglia.

Con Costa Fascinosa e Costa Favolosa i Caraibi si esplorano tra Grandi e Piccole Antille con la formula volo + crociera , rispettivamente da La Romana e Santo Domingo. Tre itinerari diversi che attraversano le Grandi e Piccole Antille , facendo tappa in destinazioni da sogno come Barbados, Santa Lucia, Saint Kitts, Tortola, Antigua, Sint Maarten e le Isole Vergini Britanniche , oltre a proporre un viaggio dedicato alla scoperta della Repubblica Dominicana. L’esperienza si arricchisce con le esclusive Sea Destinations , eventi e spettacoli immersivi in mare che celebrano la magia dei Caraibi tra cieli stellati, “ Sea of Antilles Darkest Spot ”, per ammirare le stelle dal punto più buio del Mare delle Antille, o “ Martinique Bay ”, che sotto la luce della luna anima i ponti di bordo con un party ispirato al Carnevale della Martinica.

Dopo il successo della scorsa stagione, Costa rilancia le Canarie e l’isola di Madeira con un nuovo itinerario a bordo dell’ammiraglia Costa Smeralda , tra Lanzarote , Fuerteventura , Madeira e Tenerife , raggiungibili dall’Italia, ogni settimana, grazie ai collegamenti da ben 16 aeroporti. Tra le novità, l’ overnight a Santa Cruz de Tenerife , per vivere la città anche dopo il tramonto. L’esperienza prosegue durante la navigazione con due Sea Destinations uniche: al “ Canary Sea Darkest Spot ”, nel punto più buio delle Canarie, si può ammirare il cielo stellato da una prospettiva privilegiata; ad “ Atlantis Crest ”, invece, la nave si avvicina a una montagna sottomarina probabilmente all’origine del mito di Atlantide.

Anche il Mediterraneo sorprende nella stagione invernale. Costa Toscana propone un itinerario tra Italia, Francia e Spagna, ricco di città d’arte, tradizioni e paesaggi mediterranei, mentre Costa Pacifica si spinge verso le capitali culturali dell’Europa meridionale e il Nord Africa, tra Medina, souk, Cartagine e Sidi Bou Said. I trasferimenti in bus verso i porti di imbarco permettono, inoltre, di partire direttamente da sotto casa, per iniziare la vacanza senza pensieri. A rendere ancora più semplice e conveniente il viaggio contribuisce anche la partnership con Trenitalia, che offre sconti speciali dal 20% al 75% rispetto al prezzo base intero per raggiungere in treno i porti d’imbarco e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, garantendo così collegamenti comodi e vantaggiosi fin dalla partenza.

Canarie, Caraibi e Mediterraneo rientrano poi nell’ultima vantaggiosa e innovativa offerta lanciata dalla Compagnia, la “Winter Super Promo”: per le prenotazioni fino al 3 novembre 2026 è previsto il 50% di sconto sui pacchetti My Drinks e My Land, dedicati rispettivamente a bevande ed esperienze a terra.

Tra gli appuntamenti più spettacolari dell’inverno, infine, c’è la crociera evento a bordo di Costa Serena, con partenza da Buenos Aires il 27 dicembre, per 8 notti e 9 giorni, tra Argentina, Brasile e Uruguay. Dopo Montevideo, Camboriú e Ilhabela, il 31 dicembre si arriva a Rio de Janeiro. Davanti alla baia di Copacabana, la nave si posizionerà per permettere agli ospiti di brindare al nuovo anno dalla prospettiva privilegiata del mare, con la spettacolare Sea Destinations “Fuochi del Réveillon di Rio”. Dopo mezzanotte, la festa continuerà continua con “White Party”, tra musica e ritmi brasiliani.

L’evoluzione dell’esperienza continua poi con i nuovi Itinerary Concept: non più semplici successioni di porti, ma veri e propri percorsi narrativi studiati per unire luoghi iconici ed esperienze immersive tra mare e terra.

Per l’estate 2027, ad esempio, sono nati così itinerari come Dolce Vita, a bordo di Costa Fascinosa — una passeggiata tra le bellezze millenarie di Taormina, e poi Stromboli Bay, dove il vulcano più scenografico del Mediterraneo diventa lo sfondo di un tramonto infuocato vissuto dal mare. Golden Islands, sempre su Costa Fascinosa, attraversa le calette dorate di Palma de Mallorca e le trasparenze infinite di Formentera Bay, dove la nave si posiziona al sorgere del sole, fino al parco naturale di Tavolara per un esclusivo bagno al tramonto con le rocce che si tingono d’arancio e Aranci Gulf, dove il sole scompare dietro il profilo della Sardegna accompagnato da DJ set, sax e percussioni nella golden hour.