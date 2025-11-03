Conquista il mercato ceco e il mercato slovacco con Slevomat Group. Il partner che rafforza il tuo business

Slevomat Group è l´azienda leader nei mercati della Repubblica Ceca e della Slovacchia per l’offerta di viaggi ed esperienze. Con quasi 9 milioni di utenti registrati, Slevomat e Zľavomat sono marchi affidabili che garantiscono la massima visibilità alle proposte dei partner. Quotidianamente, centinaia di migliaia di utenti consultano infatti le offerte che pubblichiamo, consentendo agli operatori ricettivi italiani di farsi conoscere e di incrementare la propria visibilità. L’elevato traffico giornaliero registrato sul nostro sito, insieme alla possibilità per le aziende partner di inserire gratuitamente i propri servizi e, per i viaggiatori, di prenotare direttamente online permettono di conquistare con facilità nuovi clienti.