Conquista il mercato ceco e il mercato slovacco con Slevomat Group. Il partner che rafforza il tuo business

Slevomat Group è l´azienda leader nei mercati della Repubblica Ceca e della Slovacchia per l’offerta di viaggi ed esperienze. Con quasi 9 milioni di utenti registrati, Slevomat e Zľavomat sono marchi affidabili che garantiscono la massima visibilità alle proposte dei partner. Quotidianamente, centinaia di migliaia di utenti consultano infatti le offerte che pubblichiamo, consentendo agli operatori ricettivi italiani di farsi conoscere e di incrementare la propria visibilità. L’elevato traffico giornaliero registrato sul nostro sito, insieme alla possibilità per le aziende partner di inserire gratuitamente i propri servizi e, per i viaggiatori, di prenotare direttamente online permettono di conquistare con facilità nuovi clienti.
Nel 2025, la piattaforma ha pubblicato 293 proposte per viaggi in Italia, generando oltre 5.000 pernottamenti effettivi, più di 920mila euro di ricavi e 1,3 milioni di visualizzazioni delle strutture in elenco. Osservando l’andamento degli acquisti, abbiamo rilevato come gli utenti cechi e slovacchi si dimostrino prevalentemente interessati a soggiorni in città e soggiorni benessere, vacanze stagionali e offerte speciali.
Grazie al costante incremento dell’investimento nelle azioni di marketing, pari al 20% annuo, il Gruppo Slevomat offre ai propri partner, in ogni stagione, una forte visibilità. “Le campagne TV, radio e sulle piattaforme online, unitamente alle newsletter, ai canali di PR nonché ai pacchetti pubblicitari personalizzati, garantiscono ai nostri partner risultati misurabili e visibilità presso oltre 9 milioni di persone”, puntualizza Tomáš Braverman, CEO di Slevomat Group.
Collaborare con Slevomat Group significa dunque attirare migliaia di turisti interessati a soggiornare sul territorio italiano in ogni periodo dell‘anno. Le offerte attualmente disponibili sono visualizzabili in questa sezione del sito web Slevomat.cz.
Diventare nostri partner è facile. Mettetevi in contatto con il nostro team italiano all’indirizzo italy@slevomat.cz e i nostri esperti vi aiuteranno a creare un’offerta in linea con le aspettative di ogni specifico mercato.