Contabilità, emergenze e ora anche risposte: arriva l’helpdesk che mancava

“Le agenzie non hanno bisogno solo di strumenti, ma di alleati”: con questa frase, Valentina Rosa, Head of Product di Methodica-brand SIAP specializzato in servizi di outsourcing, riassume un cambio di rotta nel mondo travel, che mette al centro persone, continuità e semplificazione concreta.

Negli ultimi mesi, Methodica ha mostrato cosa vuol dire esserci davvero. Il servizio emergenza 24/7, attivo anche nei festivi, è stato decisivo durante lo sciopero dell’8 marzo, garantendo assistenza in tempo reale con riprotezioni, modifiche e soluzioni immediate.

“A completare l’offerta ci sono i servizi collaudati, come la gestione a 360° della contabilità di agenzia e l’esecuzione di specifiche attività di back office, quali il caricamento delle fatture, la riconciliazione finanziaria e i prepagamenti alberghieri, che permettono alle agenzie di migliorare l’efficienza interna e gestire eventuali sovraccarichi operativi.”

Ora Methodica introduce un nuovo strumento: l’helpdesk amministrativo, pensato per offrire supporto quotidiano su procedure contabili, dubbi operativi e attività di routine. Sarà presto integrato in SIAP, con l’obiettivo di semplificare il lavoro e prevenire blocchi.

Nel travel, ogni minuto conta e Methodica agisce di conseguenza.

Scopri di più qui