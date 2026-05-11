Cosa valutano le agenzie di viaggi nello scegliere una piattaforma di esperienze

In un contesto in cui la distribuzione di esperienze turistiche continua ad evolvere, Civitatis ha voluto ascoltare le sue oltre mille agenzie collaboratrici per capire meglio cosa valutano al momento di lavorare con una piattaforma in modo continuativo. L’analisi su agenti diversi mette in rilievo l’importanza di contare su strumenti che facilitino la quotidianità e aiutino a offrire un miglior servizio al viaggiatore finale, in un ambiente dove l’agilità operativa e la fiducia fanno la differenza.

La facilità operativa, chiave nella quotidianità dell’agente

Il tempo è la risorsa più preziosa in agenzia. Non sorprende, quindi, che oltre il 60% dei professionisti intervistati indichi la fluidità del processo di prenotazione come fattore determinante per la propria scelta. I feedback raccolti in diversi mercati esaltano concetti come “sistemi intuitivi”, “conferme immediate” e “prenotazioni senza intoppi”. Lavorare con un’interfaccia snella e chiara solleva gli agenti dalle lungaggini burocratiche, permettendo loro di dedicare le proprie energie alla vera essenza del mestiere: la consulenza personalizzata al viaggiatore.

Il supporto e la vicinanza, elementi che generano fiducia

La comunicazione fluida e la rapidità nella risposta sono altri fattori evidenziati dagli agenti. La possibilità di contare su un team umano che accompagna prima, durante e dopo la prenotazione apporta sicurezza e facilita la risoluzione di qualsiasi imprevisto. Questo accompagnamento contribuisce a rafforzare la relazione con le agenzie e a generare una maggiore fiducia nel servizio offerto.

Prodotto selezionato e adattato al viaggiatore

La chiarezza nell’informazione e la disponibilità di contenuto nella lingua del cliente finale sono anch’essi aspetti molto apprezzati. In questo senso, gli agenti evidenziano che lavorare con un prodotto già selezionato e curato permette loro di risparmiare ore di gestione diretta con molteplici fornitori, semplificando significativamente la loro operatività quotidiana. Poter contare su descrizioni complete, comprensibili e accompagnate da recensioni verificate - con una media di 9,1 su 10 - facilita tanto la vendita quanto la gestione delle prenotazioni. Questo approccio non solo sveltisce la presa di decisioni, ma migliora anche l’esperienza del viaggiatore sin dal primo momento, permettendogli di concentrarsi unicamente sul godersi l’attività.

Una relazione verso un modello di collaborazione più solido

L’analisi mostra che le agenzie apprezzano sempre di più lavorare con strumenti e team che permettano loro di operare con sicurezza e senza attriti, specialmente in un ambiente dove la rapidità e la chiarezza sono chiave per offrire un buon servizio al cliente finale. In questo contesto, si consolida una tendenza verso relazioni più stabili e collaborative, in cui la fiducia e la coerenza nell’esperienza giocano un ruolo fondamentale al momento di costruire legami a lungo termine tra piattaforme e agenzie.