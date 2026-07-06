Da agenzia tradizionale a consulenza online: l’esperienza di Paola Bovenzi in Euphemia

Entrata nel settore del turismo nel 2002, Paola Bovenzi ha lavorato per quasi vent’anni in un’agenzia su strada, prima di approdare a un modello di consulenza prevalentemente online. Oggi è Personal Voyager di Euphemia e costruisce viaggi su misura per una clientela fidelizzata in tutta Italia. In questa intervista racconta come è cambiato il mestiere del consulente di viaggio, perché ha scelto il digitale e quale valore aggiunto le offre il supporto della struttura Euphemia.

Paola, raccontaci come è iniziata la tua storia nel mondo dei viaggi e cosa ti ha spinto a scegliere questa professione

Ho sempre avuto una grandissima passione per i viaggi. All’università avevo intrapreso un percorso di studi che si era rivelato poco adatto alle mie reali attitudini, così ho deciso di cambiare rotta. Ho frequentato dei corsi specifici per coronare il mio sogno, che si è avverato nel lontano 2002. Dopo un periodo di tirocinio per fare esperienza, ho iniziato a lavorare in quella che è stata la mia agenzia fisica per quasi vent’anni. Si trovava a Saluzzo, in provincia di Cuneo, ed era affiliata ad un grande network. Anche se abitavo a circa sessanta chilometri di distanza e dovevo fare due ore di macchina al giorno tra andata e ritorno, ho svolto questo lavoro con immenso piacere fino al 2019, anno in cui ho deciso di intraprendere una strada completamente nuova.

Quando hai capito che il modello dell’agenzia su strada non aveva più senso per te e come sei arrivata a Euphemia?

Il vero spartiacque è stato il 2013, dopo undici anni di agenzia. In un forum di viaggi ho conosciuto Omar, che oggi è il mio socio. Vista la forte passione comune per gli Stati Uniti, abbiamo iniziato a collaborare lavorando prevalentemente online, sfruttando i suoi numerosi contatti. Questo canale è cresciuto enormemente. Nel frattempo, l’agenzia tradizionale cominciava a starmi stretta: vita da pendolare per vendere pacchetti standard, gestire biglietti e vacanze in Sardegna. A me non piace vendere prodotti predefiniti, io amo costruire i viaggi da zero. Online, se una meta non mi compete o non mi interessa, posso dire di no, cosa impossibile in un’agenzia fisica dove devi accogliere chiunque entri. Quando ho capito che il futuro era digitale, ho chiamato la sede di Euphemia: una mia ex dipendente e amica che lavorava già con loro si trovava benissimo. Il primo incontro con Ezio Barroero è stato fulmineo: l’ho chiamato alle dieci del mattino e a mezzogiorno ci siamo incontrati a Saluzzo.