Dai dati storici alla domanda futura come cambia la lettura del mercato alberghiero

Per anni l’analisi alberghiera si è concentrata soprattutto su ciò che era già accaduto: prenotazioni, occupazione, ADR, pickup e performance dei diversi canali. Dati fondamentali, ma che raccontano soprattutto una domanda già trasformata in business. Prima della prenotazione esiste però un’altra quantità di informazioni. Ogni giorno i viaggiatori visitano i siti degli hotel, selezionano date future, verificano disponibilità e tariffe e arrivano da mercati, campagne e fonti differenti. Osservare questi segnali significa aggiungere alla fotografia del business acquisito una vista su ciò che i clienti stanno già cercando per i mesi successivi. Segnali più costruttivi sul mercato Anche il contesto generale offre elementi interessanti. Dopo i livelli elevati registrati nella primavera del 2026, il Geopolitical Risk Index di Caldara e Iacoviello ha mostrato un graduale miglioramento nei mesi successivi, pur in uno scenario internazionale ancora volatile. Sul fronte alberghiero, analizzando le principali città italiane e alcune delle maggiori destinazioni europee, da Londra a Parigi, si osserva per numerose date dei prossimi mesi una tendenza al repricing verso l’alto. Il trend varia per destinazione e periodo, ma il fatto che interessi anche grandi mercati urbani rappresenta un segnale incoraggiante anche per il segmento corporate e business travel. Il prezzo, però, acquista più significato quando viene letto insieme alle ricerche dei viaggiatori, al pickup e alle prenotazioni già registrate.

Il problema non è più avere dati Per i manager dei gruppi alberghieri la sfida sta cambiando. PMS, booking engine, sistemi tariffari, piattaforme di marketing e fonti esterne producono sempre più informazioni, mentre il tempo disponibile per interpretarle resta limitato. Le domande da cui partire sono semplici: cosa stanno cercando i clienti? Come si sta muovendo il mercato? Cosa sta effettivamente vendendo l’hotel? A questa esigenza risponde Optimand, mettendo in relazione i first-party data generati dai siti e dai booking engine con i dati del PMS e con l’andamento tariffario delle destinazioni. Attraverso visualizzazioni semplici e personalizzabili, alert e custom report, i manager possono individuare rapidamente date più ricercate, mercati di provenienza, booking window e variazioni dei prezzi, confrontandoli con pickup, ADR, occupancy e revenue. A livello di gruppo, viste per struttura, brand o area geografica aiutano a ridurre il tempo dedicato all’analisi manuale.

Un altro tema centrale è la proprietà del dato. Le informazioni generate sul canale diretto, nel caso di Optimand, rimangono di proprietà dell’hotel e sono gestite in un ambiente GDPR-compliant. Le OTA dispongono di enormi volumi di dati e offrono una visione ampia dell’interesse verso una destinazione. Una ricerca effettuata direttamente sul sito di uno specifico hotel rappresenta però un segnale diverso: il viaggiatore ha già ristretto la propria scelta e si trova generalmente in una fase più avanzata del percorso di acquisto. Non si tratta quindi di sostituire una fonte con un’altra, ma di aggiungere al quadro una domanda first-party direttamente osservabile e verificabile dalla struttura. AI più velocità ma il controllo resta umano Anche l’intelligenza artificiale sta semplificando l’analisi di grandi quantità di dati. Per Giuseppe Paolelli, CEO e co-founder di Optimand, il vantaggio è evidente, ma richiede consapevolezza. “L’AI ha sicuramente migliorato il modo in cui analizziamo i dati e la velocità con cui li rendiamo accessibili ai manager. È però importante sapere quali informazioni condividiamo, dove vengono elaborate e quali sono i termini contrattuali degli strumenti che utilizziamo”, osserva Paolelli. “E soprattutto non dobbiamo accettare un numero solo perché viene restituito da un sistema intelligente. Un manager dovrebbe sapere come viene calcolato un risultato e come verificarlo. L’AI deve aiutarci a pensare meglio, non a smettere di pensare. In sintesi: usate sempre il cervello.” Dal dato all’azione Il passo successivo è utilizzare queste informazioni per intervenire sull’esperienza digitale. Se emerge una forte domanda da uno specifico mercato o molte ricerche per alcune date senza una conversione proporzionata, il dato può diventare il punto di partenza per personalizzare l’offerta. Nel caso di Optimand, i Conversion Tools e le Tailored Rates permettono di collegare l’analisi della domanda a contenuti, condizioni o tariffe dedicate a segmenti specifici, senza necessariamente modificare la strategia tariffaria pubblica.