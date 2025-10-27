Decathlon B2B per il Turismo. Potenzia la tua Offerta con Esperienze Attive di Qualità

Lo sport e il benessere non sono più un optional, ma un elemento chiave per la soddisfazione del viaggiatore moderno. Dalle aree wellness al noleggio attrezzature, Decathlon Italia scende in campo con un’offerta B2B dedicata al mondo del turismo, pensata per hotel, villaggi, campeggi, agenzie di viaggio e tour operator che vogliono elevare la propria proposta e intercettare la crescente domanda di esperienze attive e di qualità. Perché Scegliere Decathlon B2B per il proprio Business Turistico? Oggi il viaggiatore non cerca solo relax, ma anche autenticità, benessere e attività. Per questa ragione il turismo attivo ed esperienziale non va più considerato un trend, ma la nuova frontiera dell’ospitalità e del tour operating. E in questo contesto Decathlon B2B si posiziona come partner strategico per tutte le aziende del settore intenzionate ad innovare la propria proposta. Decathlon non è infatti solo un fornitore, ma un vero partner strategico in grado di offrire soluzioni complete e personalizzate, trasformando gli spazi della struttura ricettiva e arricchendo i pacchetti viaggio.

L’Arricchimento della struttura ricettiva. Proposte per hotel, villaggi, campeggi · Allestimenti e Attrezzature Sportive: dalle aree wellness e fitness (kit yoga, pilates, attrezzature per home gym) ai campi esterni (beach volley, calcio balilla, ping pong), Decathlon mette a disposizione tutto il necessario per offrire opportunità di svago e allenamento di qualità. · Servizi di Noleggio e Rivendita in Loco: è l’occasione per offrire agli ospiti un servizio differenziante. Grazie all’opzione Rivendita o Noleggio in struttura, si possono infatti mettere a disposizione biciclette (city bike, e-bike), SUP, kayak e attrezzature per escursionismo, incrementando il business e offrendo maggiori comodità ai clienti. · Materiale Personalizzato: grazie al servizio di personalizzazione su abbigliamento e accessori, Decathlon si prende cura anche di abbigliamento per lo staff, merchandising, gadget o kit di benvenuto personalizzati per i clienti. Esperienze di Viaggio e Partner di Logistica per agenzie e tour operator · Kit Viaggio Ottimizzati: con la nostra collaborazione gli operatori del settore possono creare pacchetti di viaggio a tema sportivo (trekking, cicloturismo), avvalendosi anche ai consigli degli esperti Decathlon in merito all’equipaggiamento ideale ed includendo in alcuni casi Gift Card per l’acquisto del materiale. · Supporto a Eventi MICE: Decathlon offre anche supporto logistico e attrezzature per attività sportive utili nell’organizzazione di viaggi incentive, team building o convention aziendali. I Vantaggi Esclusivi per i Partner Aderire al programma B2B di Decathlon significa anche accedere a una serie di benefici operativi ed economici: · Referente B2B Dedicato: un consulente esperto che guida nella scelta e nell’allestimento più adatti ad ogni specifica esigenza. · Agevolazioni Economiche: programmi di loyalty con Cashback sugli acquisti e sconti esclusivi su Gift Card per premiare staff o clienti. · Acquisti Semplificati: accesso a un Catalogo B2B dedicato e procedure d’ordine agevolate.