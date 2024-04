Decathlon Wholesale: prodotti e servizi personalizzati per il turismo

Move People Through The Wonders of Sport è il nuovo purpose di Decathlon, un messaggio che desidera attivare le persone attraverso le meraviglie dello sport, indipendentemente dal loro livello di preparazione o dalla loro ambizione. “Crediamo – dichiara Angela Maceri, Sport Lifestyle Leader di Decathlon Italia - che lo sport debba essere divertente e possa dare alle persone un grande aiuto per essere più sane e più felici”. Nata nel 2020, Decathlon Club è la Business Unit focalizzata sulla creazione di relazioni con tutti i soggetti che possono contribuire ad aumentare l’indice di sportività di un territorio. Dal 2023 la divisione italiana partecipa attivamente alla costruzione del progetto Wholesale del Gruppo Decathlon, permettendo così al nostro paese di diventare cellula pilota per le iniziative e gli investimenti del Gruppo stesso. “Vogliamo creare connessioni con le realtà sportive e turistiche presenti nei diversi territori, affinché le persone possano vivere le meraviglie dello sport anche quando sono in vacanza o in viaggio per lavoro”, specifica Maceri, che spiega il progetto nel dettaglio. Esattamente quali sono i clienti business del settore turistico a cui si rivolge Decathlon Club? Ci rivolgiamo a tutti gli attori dell’industria del turismo che hanno a cuore lo sport ed il benessere delle persone e che lavorano quotidianamente per promuovere la pratica sportiva: tour operator, strutture ricettive, campeggi, resort, villaggi turistici, case vacanze, B&B, attività di noleggio, guide sportive, istruttori. Quali obiettivi vi proponete per il comparto dei viaggi? Vogliamo incentivare stili di vita improntati al benessere e alla sostenibilità contribuendo anche a potenziare l’attività sportiva durante le vacanze. Per questo uno degli obiettivi strategici del 2024 è l’attivazione di Reseller nei luoghi di pratica, dando così ai partner la possibilità di vendere e noleggiare i prodotti dei brand Decathlon. Ci rivolgiamo in particolare al mercato del Turismo Sportivo, settore in cui desideriamo entrare da protagonisti.

Quali sono le proposte che riservate a questo specifico target? Anzitutto offriamo servizi ad hoc per gli ospiti che preferiscono allenarsi in totale privacy, sia in camera che all’aperto. Proponiamo una sacca contenente un kit completo per yoga, pilates, body e cardio, in modo che possano praticare sport in qualsiasi luogo. A questo proposito, ricordiamo agli operatori del turismo che c’è la possibilità di personalizzare merchandising e kit di benvenuto con il proprio logo.

E per le altre attività outdoor? In questo caso offriamo esperienze sportive alla scoperta del territorio. Escursioni in bici, trekking, snorkeling, kayak sono solo alcune delle attività organizzabili dalle strutture con i nostri partner locali. A queste attività offriamo la visibilità sulla piattaforma esperienze sportive Decathlon, mentre alle strutture proponiamo anche un servizio di noleggio stagionale: una soluzione estremamente flessibile, con un’ampia scelta di bici, kayak, sup.