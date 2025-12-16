Destinazione Arabia Saudita: tra storia, cultura e mare cristallino

Dalla capitale Riyadh alla cosmopolita Jeddah fino all’onirica AlUla, l’Arabia Saudita è la nuova frontiera del turismo esperienziale, ideale per un inverno di sole, sport e stile.
A Riyadh, Diriyah e il Bab Samhan Hotel combinano vicoli storici, cortili, giardini desertici e spa arabe, offrendo scorci esclusivi del Patrimonio UNESCO At-Turaif.
Jeddah incanta con il nuovo Edition Jeddah, tra arte, mare, rooftop pool e Formula 1, immerso tra il quartiere storico e la King Fahd Fountain.
AlUla, con The Chedi Hegra, unisce quiet luxury, siti UNESCO e deserti da esplorare tra tour sotto le stelle, meditazione e arte a cielo aperto. Scopri tutte le offerte su www.visitsaudi.com/it/offers.