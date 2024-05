Disneyland Paris, avviato il piano di trasformazione da due miliardi di euro. Le novità per il 2024

Per quanto riguarda gli Hotel Disney, tutti i bungalow del Davy Crockett Ranch Disney saranno gradualmente sostituiti per offrire agli ospiti un’esperienza moderna e confortevole, continuando a essere un’oasi di pace nel cuore della natura. Questo progetto di ristrutturazione, che sarà avviato quest’anno, migliorerà la tematizzazione dell’hotel con decorazioni dei bungalow che richiamano i Personaggi Disney.

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Disney Village , il complesso di vendita, ristorazione e intrattenimento sta subendo una completa rivisitazione. Con l’aggiunta di nuovi ristoranti e boutique, facciate ridisegnate e un paesaggio più curato, il Disney Village si sta trasformando in un’esperienza moderna, accogliente e dinamica per tutti gli ospiti.

Dopo aver trasportato diverse generazioni di ospiti nella Magia del cinema, sta iniziando per il Parco Walt Disney Studios a Disneyland Paris una nuova era caratterizzata da creatività, esperienze inedite e una grandissima espansione. Per celebrare questo nuovo capitolo, il Parco Walt Disney Studios diventerà «Disney Adventure World» ; il nuovo nome sarà effettivo quando aprirà la nuova Land «World of Frozen» , una nuova area immersiva dedicata al mondo di Frozen dei Walt Disney Animation Studios, attualmente in costruzione.

Per migliorare l’esperienza degli ospiti e rendere Disneyland Paris una Destinazione unica nel suo genere, è in atto un piano di trasformazione - che si sta realizzando grazie ad un investimento di due miliardi di euro – riguardante il Parco Walt Disney Studios , gli Hotel Disney e il Disney Village . Ne abbiamo parlato con Monica Astuti, Country Head Italy-Disneyland Paris .

Disneyland Paris da sempre si contraddistingue per l’ampia offerta di spettacoli dedicati ad un pubblico di ogni età, qual è il prossimo in arrivo?

Disneyland Paris presenta giornalmente una vasta gamma di spettacoli dal vivo dedicati a un pubblico di qualsiasi età! Performer prevenienti da tutto il mondo si esibiscono con passione e dedizione per trasmettere magia ed entusiasmo nei visitatori. Oltre agli spettacoli iconici come Topolino e il Mago, la Disney Stars on Parade e quelli notturni Disney Sky Electrical Parade e Disney Illuminations, vanno in scena quelli stagionali legati alla programmazione primaverile Disney Symphony of Colours, al Festival di Halloween e al Magico Natale Disney.

Dal 25 maggio arriva al Parco Walt Disney Studios lo spettacolo Alice & The Queen of Hearts: Back to Wonderland. Si tratta di un’interpretazione moderna e stravagante del grande classico Disney, con un tocco partecipativo unico. Lo spettacolo vibrante e dinamico combina diverse discipline, tra cui la BMX e acrobazie strabilianti e vede un coloratissimo scontro pop rock tra Alice e la Regina di Cuori! E la magia Disney non si ferma qui: i visitatori non saranno solo spettatori. Avranno l’opportunità unica di giocare un ruolo decisivo nello spettacolo, partecipando attivamente all’esito dell’avventura, aiutando il Cappellaio Matto a decidere il finale di questo imprevedibile spettacolo.

Il 25 gennaio dopo una grandiosa ristrutturazione, il Disneyland Hotel ha finalmente riaperto le sue porte. Ci racconti qualcosa di questo iconico hotel.

Tutte le 487 stanze e suite - 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale - sono state interamente rinnovate con un’atmosfera elegante, comfort moderni e servizi di lusso.

I clienti che soggiornano nel The Castle Club - un esclusivo hotel dentro l’hotel - potranno vivere una gamma di vantaggi e servizi VIP, incluso un ascensore privato e un’area check-in dedicata, oltre che un’esclusiva colazione con le Principesse Disney nella Castle Club Lounge. Le suite offrono un livello di immersione nelle storie regali Disney senza precedenti.

Il Disneyland Hotel dispone di due ristoranti: La Table de Lumière che offre un servizio a tavolo dove poter incontrare le coppie reali Disney e il Royal Banquet dov’è possibile pranzare e cenare a buffet in compagnia dei Personaggi Disney.

Con l’apertura del Disneyland Hotel è arrivata anche la nuova Formula per i Pasti PREMIUM riservata appunto agli Ospiti di questo Hotel Disney. Con questa nuova Formula, i clienti avranno infatti accesso a una moltitudine di opzioni culinarie disponibili nel Resort, compresi i due ristoranti del Disneyland Hotel.

Per vivere un momento di relax, oltre alla piscina e alle vasche idromassaggio coperte, gli ospiti possono usufruire dei trattamenti di bellezza della Spa by Clarins. All’interno dell’Hotel non manca una boutique dove poter acquistare prodotto esclusivi e collezioni dedicate al Disneyland Hotel.