Estate 2026: Sicilia, Grecia e Scozia guidano le prenotazioni

I viaggiatori italiani decidono tardi, ma scelgono bene. Secondo i dati di Civitatis, tre destinazioni dominano le ricerche di questa estate: Sicilia, Grecia e Scozia. Esperienze diverse, stesso denominatore, il desiderio di andare oltre il classico itinerario.
Sicilia: autenticità e paesaggi unici
Palermo e Catania si confermano punti di partenza privilegiati per chi vuole scoprire l’isola in profondità. Il Tour dell’Antimafia a Palermo racconta l’isola con uno sguardo critico e autentico, lontano dai percorsi turistici più battuti. Sull’Etna, il tour in fuoristrada è tra le esperienze più prenotate della stagione estiva: un’avventura tra crateri e colate laviche che lascia il segno.
Grecia: storia e isole senza tempo
Atene e Santorini guidano le preferenze del mercato italiano. I biglietti per l’Acropoli di Atene registrano un’alta domanda anticipata: prenotare per tempo fa la differenza, soprattutto in alta stagione. A Santorini, il tour completo dell’isola resta la formula più apprezzata per chi dispone di una sola giornata.
Scozia: la sorpresa dell’estate italiana
La Scozia conquista sempre più spazio nell’agenda estiva dei viaggiatori italiani. Da Edimburgo, l’escursione a Loch Ness e alle Highlands offre paesaggi difficili da dimenticare. In città, la visita guidata al Castello di Edimburgo rimane un classico irrinunciabile per chi è alla prima visita.