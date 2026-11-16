Euphemia, Giulia Barroero: “La specializzazione e la passione sono la nostra forza, e fanno la differenza”

Tre giornate di confronto, formazione e condivisione tra professionisti del turismo. Dall’8 al 10 novembre, la Convention “Euphemia | Una storia tutta nostra” ha riunito al Galzignano Resort Terme & Golf i Personal Voyager, lo staff e i partner del Gruppo. Tra i momenti più suggestivi, una serata nella storica cornice del Caffè Pedrocchi di Padova, occasione privilegiata per incontrare Giulia Barroero, Amministratore Delegato di Lab Travel. Figura chiave nell’organizzazione e nello sviluppo di Euphemia, presidia tutte le attività finanziarie, si occupa di controllo di gestione e di contrattualizzazione, coniugando rigore manageriale e sensibilità nei rapporti interpersonali.
Giulia, quale contributo ha portato a Euphemia?
Arrivo da un percorso di studi in ingegneria gestionale, quindi da una formazione orientata ai processi, e da esperienze professionali in settori diversi. In Euphemia ho sviluppato il principio già presente nell’intuizione di Michele Zucchi, poi portata avanti insieme a mio padre, Ezio Barroero: la specializzazione. Per dare il massimo, ciascuno deve concentrarsi su ciò che sa fare meglio. Abbiamo quindi distinto le competenze dei diversi reparti, rafforzando al contempo la comunicazione interna: chi si occupa di amministrazione, per esempio, deve conoscere anche le esigenze di chi gestisce le prenotazioni. Questo modello ci ha consentito di migliorare l’efficienza operativa e la qualità del supporto offerto ai Personal Voyager che possono così concentrarsi su ciò che conta davvero: costruire viaggi, prendersi cura dei clienti, coccolarli e fidelizzarli.
Che cosa apprezzano maggiormente gli agenti di viaggio?
La sicurezza: tra pandemia, conflitti ed emergenze continue, gli agenti di viaggio in questi anni si sono spesso trovati ad affrontare situazioni complesse, sentendosi soli di fronte a difficoltà operative, problematiche assicurative e rigidità bancarie. In Euphemia trovano una struttura solida che li protegge e permette loro di lavorare con maggiore serenità ed efficienza. Valori che negli ultimi anni sono diventati ancora più importanti.
Quali sono le prossime sfide?
L’intelligenza artificiale, innanzitutto. Dobbiamo comprenderla e imparare a utilizzarla correttamente, distinguendo le attività che può davvero velocizzare dalle scorciatoie soltanto apparenti. Anche i clienti la utilizzano per costruire preventivi autonomamente: è un cambiamento che non possiamo ignorare. Un altro fronte è l’identità digitale dei consulenti. Continuiamo a credere nella competenza, nel passaparola e nelle filiali fisiche, ma oggi i social rappresentano la vetrina che un tempo era quella dell’agenzia. Vogliamo aiutare i nostri agenti di viaggio a costruire una presenza online credibile e riconoscibile.
Come concilia lavoro e famiglia?
Con flessibilità e buon senso, gli stessi principi che applichiamo ai dipendenti e ai Personal Voyager. Se una persona deve interrompere il lavoro per mezz’ora e andare a prendere un figlio, non vedo perché debba essere un problema. Non esiste una ragione per imporre a tutti gli stessi orari, quando le attività consentono un’organizzazione diversa. L’importante è lavorare con responsabilità e raggiungere gli obiettivi. Anche io organizzo le mie giornate conciliando gli impegni professionali con quelli di mamma.
Quindi quello che conta è il risultato?
Esattamente. Credo molto nell’autonomia e nella creatività delle persone. Ognuno può arrivare al medesimo obiettivo seguendo un percorso diverso, quello che ritiene più efficace. Dare troppe istruzioni rischia di complicare il lavoro anziché facilitarlo. Operiamo nei servizi, lavoriamo per le persone, non in una catena di montaggio. Lasciare libertà organizzativa significa creare un ambiente sano, più “umano” e ottenere risultati migliori.
Che cosa rappresenta la Convention di Galzignano?
Prima di tutto, il piacere di incontrarsi. I nostri consulenti sono numerosi e hanno occasioni di confronto soprattutto a livello territoriale. Ma le affinità professionali e personali non seguono i confini geografici. Volevamo che i Personal Voyager potessero relazionarsi tra loro e, naturalmente, conoscessero le persone che lavorano in sede a Cuneo. Erano presenti anche i nostri principali fornitori, con rappresentanti di primo piano. Da questi momenti nascono collaborazioni spontanee, fondate sulla simpatia e sul rispetto reciproco.
Che cosa distingue Euphemia dalle altre reti?
Un posizionamento preciso. Il mercato in generale è costituito da consulenti con esperienze, competenze e aspettative differenti; è giusto che ogni network si rivolga al proprio pubblico. Euphemia lavora con professionisti che vivono del proprio lavoro, hanno diversi anni di esperienza e una clientela consolidata. Non credo esista un unico modello valido per tutti.
Che cosa accomuna i Personal Voyager?
La passione, senza dubbio. Anche durante questa Convention li ho visti parlare continuamente dei viaggi fatti, di quelli che stanno organizzando e delle destinazioni che vorrebbero proporre. Qualcuno si è assentato persino durante la cena per gestire un check-in o assistere un cliente. Per loro il lavoro è parte della vita. Lo abbiamo capito soprattutto durante il Covid, quando è venuta meno la possibilità di accompagnare le persone alla scoperta del mondo. È una passione contagiosa, impossibile da nascondere. E credo sia proprio questa a fare la differenza: senza passione, oggi, è difficile distinguersi.
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