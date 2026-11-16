Euphemia, Giulia Barroero: “La specializzazione e la passione sono la nostra forza, e fanno la differenza”

Tre giornate di confronto, formazione e condivisione tra professionisti del turismo. Dall’8 al 10 novembre, la Convention “Euphemia | Una storia tutta nostra” ha riunito al Galzignano Resort Terme & Golf i Personal Voyager, lo staff e i partner del Gruppo. Tra i momenti più suggestivi, una serata nella storica cornice del Caffè Pedrocchi di Padova, occasione privilegiata per incontrare Giulia Barroero, Amministratore Delegato di Lab Travel. Figura chiave nell’organizzazione e nello sviluppo di Euphemia, presidia tutte le attività finanziarie, si occupa di controllo di gestione e di contrattualizzazione, coniugando rigore manageriale e sensibilità nei rapporti interpersonali.

Giulia, quale contributo ha portato a Euphemia?

Arrivo da un percorso di studi in ingegneria gestionale, quindi da una formazione orientata ai processi, e da esperienze professionali in settori diversi. In Euphemia ho sviluppato il principio già presente nell’intuizione di Michele Zucchi, poi portata avanti insieme a mio padre, Ezio Barroero: la specializzazione. Per dare il massimo, ciascuno deve concentrarsi su ciò che sa fare meglio. Abbiamo quindi distinto le competenze dei diversi reparti, rafforzando al contempo la comunicazione interna: chi si occupa di amministrazione, per esempio, deve conoscere anche le esigenze di chi gestisce le prenotazioni. Questo modello ci ha consentito di migliorare l’efficienza operativa e la qualità del supporto offerto ai Personal Voyager che possono così concentrarsi su ciò che conta davvero: costruire viaggi, prendersi cura dei clienti, coccolarli e fidelizzarli.

Che cosa apprezzano maggiormente gli agenti di viaggio?

La sicurezza: tra pandemia, conflitti ed emergenze continue, gli agenti di viaggio in questi anni si sono spesso trovati ad affrontare situazioni complesse, sentendosi soli di fronte a difficoltà operative, problematiche assicurative e rigidità bancarie. In Euphemia trovano una struttura solida che li protegge e permette loro di lavorare con maggiore serenità ed efficienza. Valori che negli ultimi anni sono diventati ancora più importanti.

Quali sono le prossime sfide?

L’intelligenza artificiale, innanzitutto. Dobbiamo comprenderla e imparare a utilizzarla correttamente, distinguendo le attività che può davvero velocizzare dalle scorciatoie soltanto apparenti. Anche i clienti la utilizzano per costruire preventivi autonomamente: è un cambiamento che non possiamo ignorare. Un altro fronte è l’identità digitale dei consulenti. Continuiamo a credere nella competenza, nel passaparola e nelle filiali fisiche, ma oggi i social rappresentano la vetrina che un tempo era quella dell’agenzia. Vogliamo aiutare i nostri agenti di viaggio a costruire una presenza online credibile e riconoscibile.