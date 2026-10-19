Euphemia, tutto è cominciato andando controcorrente

Ci sono imprese che nascono da un progetto già scritto e altre che prendono forma dall’incontro fra persone in grado di riconoscere il valore di un’intuizione, prima che sia il mercato a premiarla. La storia di Euphemia appartiene alla seconda categoria. Ezio Barroero, Michele Zucchi e Lorenza Galli ne hanno vissuto gli inizi da prospettive differenti, pur condividendo lo stesso obiettivo: mettere al centro l’agente di viaggio, liberarlo dalle incombenze che sottraggono tempo al suo mestiere e lasciargli l’autonomia necessaria per esprimere talento, creatività ed empatia.

Ezio, lei sostiene che alcuni incontri hanno cambiato la sua vita: quello con Michele Zucchi è stato uno di questi?

Ezio Barroero: La mia vita è stata segnata da incontri che spesso ne hanno cambiato la direzione. È successo anche sul piano personale: molti anni fa presiedevo un corso per giovani agenti e rappresentanti di commercio e lì conobbi una ragazza di ventidue anni. Mi avvicinai per parlarle e sarebbe diventata mia moglie. Siamo sposati da quarant’anni.

Con Michele accadde qualcosa di diverso, naturalmente, ma ritrovai quella stessa sensazione. Uscivo da una riunione in Emilia Romagna all’una e mezza quando mi chiamò e mi disse: “Venga a trovarmi, sono a trenta chilometri da lei”. Presi la macchina, faceva un caldo incredibile, e andai. Ascoltandolo mi accorsi che tutto quello che diceva era ciò che avrei voluto sentire. Da quell’incontro cominciai a guardare questo mestiere in modo diverso: molte delle scelte che vennero dopo si sono ispirate a quella nuova prospettiva.

Che cosa aveva di così diverso quell’idea?

Ezio Barroero: Michele aveva già molto chiaro il superamento del concetto tradizionale di agenzia. L’intuizione era semplice, ma allora tutt’altro che scontata: non dire ai consulenti di viaggio che cosa dovessero fare, bensì creare le condizioni perché potessero fare al meglio ciò che sapevano fare. Noi avremmo dovuto occuparci di amministrazione, contabilità, contratti, banche, assicurazioni; loro concentrarsi sul cliente e sulla vendita. Gli altri pensavano all’agenzia, noi stavamo già pensando all’agente, al consulente, alla persona.

Michele, poi arriva Lorenza Galli. Possiamo considerarla il “numero zero” di Euphemia?

Michele Zucchi: Lorenza è stata in assoluto la prima consulente di viaggio Euphemia, quando Euphemia era ancora soltanto abbozzata. Aveva quello spirito ribelle, anticonformista e controcorrente che ci consentì di intuire come si potesse costruire un’azienda intorno a professionisti simili a lei. Io conoscevo quel mondo e ne vedevo le potenzialità, ma l’incontro con Ezio e Lab Travel fu determinante: ci diedero fiducia quando i numeri dovevano ancora arrivare e costruirono intorno a noi una struttura capace di supportarci e tutelarci da tutte quelle complessità che nulla avevano a che fare con il nostro vero lavoro.

Lorenza, lei aveva già intuito qualcosa che il mercato avrebbe compreso molto più tardi. Perché lasciò un ruolo importante in agenzia?

Lorenza Galli: Ero responsabile di una delle realtà più importanti e trendy di Reggio Emilia, ma ero inquieta, sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Più di venticinque anni fa arrivai alla conclusione che la dimensione dell’agenzia fosse già obsoleta. Forse correvo troppo avanti rispetto ai tempi, ma lasciai tutto e iniziai come libera professionista con pochi clienti particolarmente affezionati. Il passaparola fece crescere rapidamente il lavoro. Allora non esistevano gli strumenti di oggi: giravo con una chiavetta per collegarmi a internet, consapevole che lavorare senza un’agenzia fisica richiedeva una fiducia enorme da parte dei clienti. Era una sperimentazione totalmente artigianale.