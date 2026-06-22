Forte Village: l’arte di reinventarsi, stagione dopo stagione

Forte Village si reinventa ogni anno con un costante upgrading sia strutturale che dei suoi servizi. Per la stagione 2026 il focus è stato sul restyling dei bungalow del Castello Garden, il proseguimento di quello delle camere dell’hotel omonimo e i lavori della nuova Piazza, cuore dell’intrattenimento serale, che debutta con uno spazio iconico completamente ridisegnato.

Entro il 2030, il progetto prevede inoltre la creazione di tre nuove ville con piscina, oltre alle tredici già esistenti.

Il benessere, invece, si spinge verso nuovi orizzonti: la rinomata Acquaforte Thalasso & Spa, ha rivisto lo spazio della Fangaia e si arricchisce della nuova Russian Banya, uno dei rituali benessere più antichi al mondo, nella sua forma più autentica.

Con più di 21 ristoranti, da Carlo Cracco alla cucina naturale di Rocco Iannone, dalla cucina indiana alla novità assoluta di questa stagione, il ristorante cinese da MU DimSum, il resort si conferma un punto di riferimento per la gastronomia d’eccellenza, sia locale che internazionale.

In calendario anche le Celebrity Nights con gli chef de Il Luogo di Aimo e Nadia, Max Mascia e Andrea Berton.

Forte Village rimane una garanzia per chi desidera vivere una vera e propria destinazione nella destinazione, in uno degli angoli più spettacolari del Sud della Sardegna.