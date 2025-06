Go Global Travel: agenzie e persone da sempre al centro. La relazione umana è il motore della nostra crescita

Una rete capillare di professionisti provenienti direttamente dal mondo dell’intermediazione di viaggio è sempre pronta a supportare le agenzie grazie a una presenza costante e personalizzata. In questo modo Go Global Travel garantisce concretamente il proprio appoggio agli agenti. “I nostri Sales Manager – conferma Morosetti – sono persone che hanno lunga esperienza del lavoro d’agenzia e, dunque, conoscono molto bene le problematiche del settore. Per questo sono in grado di fornire risposte rapide e precise ” .

Dialogo, condivisione e fiducia: sono i tre pilastri alla base del patto fra le agenzie di viaggi e Go Global Travel , un’azienda che da sempre pone al centro il valore delle relazioni umane . “In un mondo dinamico e in costante evoluzione come quello del turismo, in cui tecnologia e innovazione sembrano ormai dominare ogni processo, noi continuiamo a credere nell’importanza del rapporto umano e dell’ascolto, indispensabile per comprendere nel profondo le esigenze di ciascun cliente” , sottolinea Francesco Morosetti, Area Manager Italia . “Su queste premesse – aggiunge – abbiamo costruito e continuiamo a sviluppare la nostra attività, contribuendo giorno dopo giorno alla crescita delle agenzie che scelgono di lavorare con noi” .

Presenti in tutta la penisola

La forza della rete Go Global Travel sta proprio nella struttura organizzativa. Precisa e funzionale, è affidata a un articolato team di Business Development Manager che, come spiega Morosetti, “attraverso la suddivisione in tre macroaree consente la copertura del territorio italiano in modo capillare ed efficace”.

Per il Nord Italia, la Svizzera Italiana e la Sardegna, il riferimento è il team esperto e affiatato composto da Fabio Bombelli, Ester Brescia, Maria Sbaraglia e Gianluca Urro.

Il Centro Italia è invece seguito da due figure di grande esperienza e dinamismo, come Emanuele Ponti e Andrea Bennati. E infine, per il Sud Italia e la Sicilia, a garantire una costante presenza sul territorio sono Pierluigi Catalano, Tiziana Zannella, Salvatore Petrelli e Nicola Vertucci. Grazie a loro Go Global Travel non soltanto consente interventi tempestivi nelle risposte ma, grazie alla capacità di adattamento alle specificità locali, permette di instaurare relazioni continuative e durature con ogni agenzia partner.

Un player di fiducia

Dietro Go Global Travel si cela una vera e propria famiglia di brand riuniti sotto un unico grande player. Una realtà solida e affidabile che vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore della vendita di pernottamenti e servizi complementari a misura di agenzia. “Per questo non siamo semplici fornitori ma partner solidi e affidabili che quotidianamente lavorano al fianco degli agenti”, tiene a precisare Morosetti, ribadendo che “in un momento di rapida trasformazione del mercato, il nostro impegno rimane immutato e volto a coltivare relazioni, creare valore, crescere insieme”.

Per registrarsi al portale ed entrare a far parte della rete Go Global Travel: www.goglobal.travel