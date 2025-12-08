Go Global Travel diventa Yanolja Go Global. Si apre la nuova era del travel B2B globale

Go Global Travel, una delle principali piattaforme di distribuzione B2B nel settore travel, annuncia la sua trasformazione in Yanolja Go Global, inaugurando un nuovo capitolo del proprio percorso aziendale e rimarcando un allineamento più stretto con la proprietà Yanolja Group, leader globale nella tecnologia per i viaggi. Il nuovo brand riflette l’impegno di Yanolja Go Global nel costruire sulla solida reputazione di Go Global Travel, ampliando al contempo le possibilità offerte ai propri partner grazie all’innovazione tecnologica, ai dati e all’intelligenza artificiale di Yanolja. In quanto parte dell’ecosistema del gruppo Yanolja, Yanolja Go Global rafforza infatti la propria leadership tecnologica, rendendo i viaggi più semplici, intelligenti e connessi.

Un partner globale per agenzie, tour operator e hotel

Fondata nel 2000, Go Global Travel serve oggi oltre 20.000 partner, offrendo accesso a soluzioni di alloggio, trasferimenti e noleggio auto con il supporto di competenze locali e team di assistenza dedicati, dimostrando di essere un partner affidabile per agenzie di viaggio, tour operator e hotel in oltre 100 mercati. “La trasformazione in Yanolja Go Global - sottolinea il CEO Francesco Deledda - segna una tappa speciale per Go Global Travel confermando il nostro impegno orientato alla leadership tecnologica e all’arricchimento del valore offerto a partner e clienti di tutto il mondo. Come Yanolja Go Global, continueremo naturalmente a fornire il servizio che i nostri partner già apprezzano, aggiungendo un’ampia gamma di nuove opportunità legate all’innovazione e alle competenze globali di Yanolja”. Un passaggio in linea con la strategia del Gruppo, che punta a diventare una delle principali realtà tecnologiche globali per i viaggi, guidando la trasformazione del settore.

Un ecosistema efficiente ed evoluto

Integrando le proprie soluzioni tecnologiche con le capacità di distribuzione, Yanolja Group partecipa attivamente alla trasformazione digitale dell’intero ecosistema turistico. “Yanolja Go Global è una parte fondamentale della visione di Yanolja Group, determinata a costruire l’ecosistema tecnologico per i viaggi più avanzato al mondo”, precisa Haley Kim, Global Chief Business Officer di Yanolja, che conclude: “unendo la rete B2B globale di Go Global Travel, stiamo migliorando efficienza e connettività e accelerando la trasformazione digitale della catena del valore dei viaggi nell’era dell’AI”.

Yanolja Go Global, parte del gruppo Yanolja, è una piattaforma globale leader nella distribuzione B2B del travel che connette hotel, agenzie di viaggio e tour operator attraverso tecnologie innovative e competenze locali. Fondata come Go Global Travel, l’azienda è evoluta da consolidatore locale a fornitore globale di fiducia. Oggi Yanolja Go Global supporta i partner nell’espansione e distribuzione più efficiente nei mercati internazionali, promuovendo una crescita sostenibile attraverso l’innovazione. Rendiamo i viaggi più intelligenti, semplici e connessi. Maggiori informazioni su www.goglobal.travel